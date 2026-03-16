FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZNENAĐUJUĆA OBJAVA /

Nives Celzijus otkrila kakav ulet najbolje prolazi kod nje

Nives Celzijus otkrila kakav ulet najbolje prolazi kod nje
×
Foto: Maja Bota Strbe

Uz fotografiju u kupaćem kostimu otkrila je i zanimljiv detalj

16.3.2026.
22:06
Hot.hr
Maja Bota Strbe
VOYO logo
VOYO logo

Pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (44) ponovno je privukla pozornost objavom na društvenim mrežama. Na fotografiji u kupaćem kostimu otkrila je što za nju predstavlja uspješan ulet, a njezin iskren i pomalo duhovit odgovor brzo je oduševio pratitelje.

Otkrila kakav joj je ulet dobar

Nives je uz fotografiju otkrila kakva joj se poruka najviše sviđa kada joj se netko pokuša približiti.

„Uspješan ulet mogao bi biti: ‘Sviđa mi se tvoja nova pjesma!’ Naravno, pod uvjetom da ste zaista čuli Sinkroniju i da imate što suvislo reći o pjesmi nakon toga. Zato, ako niste, pravac na link u opisu profila“, napisala je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objava je brzo prikupila brojne reakcije, a pratitelji su u komentarima pohvalili njezin smisao za humor i novu glazbu.

Emotivna balada u duetu

Nives je nedavno predstavila emotivnu baladu „Sinkronija“, koju autorski potpisuje, a pjesmu izvodi u duetu s pjevačem Dinom Petrićem.

Videospot za pjesmu privukao je pažnju zbog senzualne atmosfere i intimnih scena između dvoje izvođača. Pjevačica je otkrila kako joj snimanje takvih scena danas više ne predstavlja problem.

„Godinama glumim u serijama i snimila sam dosta ljubavnih scena s raznim partnerima pa mi to više ne izaziva nelagodu kao na početku. Možda su prvi trenuci ulaska u intimniju zonu pomalo neugodni, ali kada to doživiš kao dio uloge i jasno dogovoriš granice s partnerom, sve postaje puno jednostavnije“, objasnila je za Story.

Dodala je kako su se na snimanju najviše pitali kako će se snaći Dino Petrić, kojemu je gluma novo iskustvo.

„Više smo brinuli kako će se Dino snaći jer nije glumac. No sve nas je ugodno iznenadio i vrlo uvjerljivo odigrao svoju ulogu“, zaključila je.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike