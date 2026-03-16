Nives Celzijus otkrila kakav ulet najbolje prolazi kod nje

Pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (44) ponovno je privukla pozornost objavom na društvenim mrežama. Na fotografiji u kupaćem kostimu otkrila je što za nju predstavlja uspješan ulet, a njezin iskren i pomalo duhovit odgovor brzo je oduševio pratitelje.

Otkrila kakav joj je ulet dobar

Nives je uz fotografiju otkrila kakva joj se poruka najviše sviđa kada joj se netko pokuša približiti.

„Uspješan ulet mogao bi biti: ‘Sviđa mi se tvoja nova pjesma!’ Naravno, pod uvjetom da ste zaista čuli Sinkroniju i da imate što suvislo reći o pjesmi nakon toga. Zato, ako niste, pravac na link u opisu profila“, napisala je.

Objava je brzo prikupila brojne reakcije, a pratitelji su u komentarima pohvalili njezin smisao za humor i novu glazbu.

Emotivna balada u duetu

Nives je nedavno predstavila emotivnu baladu „Sinkronija“, koju autorski potpisuje, a pjesmu izvodi u duetu s pjevačem Dinom Petrićem.

Videospot za pjesmu privukao je pažnju zbog senzualne atmosfere i intimnih scena između dvoje izvođača. Pjevačica je otkrila kako joj snimanje takvih scena danas više ne predstavlja problem.

„Godinama glumim u serijama i snimila sam dosta ljubavnih scena s raznim partnerima pa mi to više ne izaziva nelagodu kao na početku. Možda su prvi trenuci ulaska u intimniju zonu pomalo neugodni, ali kada to doživiš kao dio uloge i jasno dogovoriš granice s partnerom, sve postaje puno jednostavnije“, objasnila je za Story.

Dodala je kako su se na snimanju najviše pitali kako će se snaći Dino Petrić, kojemu je gluma novo iskustvo.

„Više smo brinuli kako će se Dino snaći jer nije glumac. No sve nas je ugodno iznenadio i vrlo uvjerljivo odigrao svoju ulogu“, zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO:Drama iranskih nogometašica koja je obišla svijet dobila neočekivan epilog