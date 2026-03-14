Nećete vjerovati koga Levy vidi kao spasioca Spursa: Posljednji put vodio momčad prije deset godina

Kako prenose britanski mediji, bivši "alfa i omega“ Tottenhama Daniel Levy zna kako spasiti klub od ispadanja iz Premier lige.

Naime, piše The Mirror, Levy je u privatnom razgovoru s bivšim trenerom Tottenhama, Harryjem Redknappom, rekao da bi on bio njegov izbor da dođe i spasi klub od ispadanja, da je još uvijek bio na čelu Spursa.

Prema Redknappu, Levy bi ga pokušao uvjeriti da preuzme momčad za završne utakmice sezone kako bi Tottenham spasio od ispadanja.

Tottenham je trenutno u borbi za opstanak nakon još jedne katastrofalne sezone u Premier ligi. Strahovi oko njihovog statusa u najvišem rangu engleskog nogometa rastu, budući da odluka kluba da zamijeni Thomasa Franka s Igorom Tudorem nije donijela poboljšanje rezultata. Hrvatski trener izgubio je sve četiri utakmice otkako je preuzeo momčad, a moral i igra znatno su pali.

Iako bi Levy navodno pokušao dovesti Redknappa do kraja sezone, sam Redknapp rekao je da ne očekuje poziv od trenutnog vodstva Tottenhama, što i ne čudi budući da je Redknapp posljednji puta vodio momčad 2017.

S obzirom na to da Redknapp vjerojatno neće biti opcija, još jedna popularna osoba iz prošlosti kluba, Jurgen Klinsmann, izrazila je zanimanje za "SOS poziv“, a isto je učinio i Gus Poyet.

