Riječanke ponovno modno briljiraju: Dame odabrale hrabre modne dodatke pa zablistale

S obzirom na promjenjivo vrijeme, Riječanke su još jednom pokazale kako slojevito odijevanje može izgledati ležerno, a istovremeno iznimno atraktivno. Gradskim šetalištem dominirale su pažljivo složene modne kombinacije koje su privlačile poglede prolaznika.

Dok su se neke odlučile za bundice, druge su birale bezvremenske kožne jakne ili klasične balonere. Ipak, posebnu pažnju plijenile su kombinacije upotpunjene odvažnim hulahopkama koje su cijelim outfitima dale dodatnu dozu karaktera i razigranosti. Upravo su ti detalji pokazali koliko mali modni izbor može podići cjelokupan dojam!

Raznolikost stilova, od elegantnih do urbanih, još je jednom potvrdila kako Riječanke imaju istančan osjećaj za modu.

Sve te zanimljive trenutke s riječkih ulica objektivom je zabilježio riječki fotoreporter Hrvoje Skočić.