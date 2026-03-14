Od fatalne plavuše postala najplaćenija glumica Hollywooda: Scarlett Johansson ruši predrasude

Holivudska glumica Scarlett Johansson je na početku karijere često bila doživljavana tek kao kakva femme fatale i zanosna plavuša, a Hollywood ju je godinama stavljao u slične uloge koje su naglašavale njezinu senzualnost i tajanstveni šarm.

Ipak, postupno je pokazala da ima mnogo širi glumački raspon nego što su joj stereotipi dopuštali. Veliku popularnost donijela joj je i uloga Black Widow u filmovima iz Marvelove tvornice, a do sredine 2020-ih postala je jedna od najutjecajnijih i najtraženijih glumica u industriji.

Godine 2025. Forbes ju je proglasio najbolje plaćenom glumicom na svijetu!

Danas živi povučeniji privatni život, a uz karijeru posvećena je i obitelji sa suprugom Colinom Jostom odgaja dvoje djece.