KAKAV PREOKRET!

Od fatalne plavuše postala najplaćenija glumica Hollywooda: Scarlett Johansson ruši predrasude

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia
Sa zaradom od oko 43 milijuna dolara, Scarlett Johansson najbolje je plaćena glumica u 2025. godini!
Holivudska glumica Scarlett Johansson je na početku karijere često bila doživljavana tek kao kakva femme fatale i zanosna plavuša, a Hollywood ju je godinama stavljao u slične uloge koje su naglašavale njezinu senzualnost i tajanstveni šarm.

Ipak, postupno je pokazala da ima mnogo širi glumački raspon nego što su joj stereotipi dopuštali. Veliku popularnost donijela joj je i uloga Black Widow u filmovima iz Marvelove tvornice, a do sredine 2020-ih postala je jedna od najutjecajnijih i najtraženijih glumica u industriji.

Godine 2025. Forbes ju je proglasio najbolje plaćenom glumicom na svijetu!

Danas živi povučeniji privatni život, a uz karijeru posvećena je i obitelji sa suprugom Colinom Jostom odgaja dvoje djece.

14.3.2026.
13:17
Hot.hr
