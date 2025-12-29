FREEMAIL
ŽIVOTNA PREKRETNICA /

Kaley Cuoco otvoreno o životu u četrdesetima: 'Donijele su mi mir i bolje majčinstvo'

Kaley Cuoco otvoreno o životu u četrdesetima: 'Donijele su mi mir i bolje majčinstvo'
Foto: Billy Bennight/zuma Press/profimedia

Glumica hit serije, Kaley Cuoco otkrila kako su je četrdesete promijenile i zašto se osjeća smirenijom i boljom mamom

29.12.2025.
13:11
Hot.hr
Billy Bennight/zuma Press/profimedia
Glumica Kaley Cuoco (40) otvoreno je progovorila o tome kako joj je ulazak u četrdesete donio velike promjene u životu, posebno u majčinstvu. Zvijezda popularne serije Teorija velikog praska priznaje da je s godinama postala smirenija, empatičnija i pažljivija prema drugima.

„Smiješno je, ali četrdeseta je baš čudna godina. Kad sam navršila 30, imala sam milijun planova i razmišljanja o životu. A onda dođeš do 40 i shvatiš, život je potpuno drugačiji“, rekla je Cuoco u intervjuu za Good Housekeeping.

Glumica je objasnila da je s godinama postala blaža i manje osuđujuća, što joj posebno pomaže u majčinstvu. „U dvadesetima i tridesetima svi sve osuđujemo, zar ne? S 40 sam postala manje osuđujuća i puno empatičnija. To mi jako pomaže kao mami, pogotovo jer sam dijete dobila nešto kasnije. Osjećam da mi je srce postalo deset puta veće“, iskreno je priznala.

Cuoco ima kćer s partnerom, glumcem Tomom Pelphreyjem (43), poznatim po seriji Ozark. Kaže da je iskustvo različitih životnih faza pomoglo da bolje razumije ljude oko sebe i da još uvijek uči svaki dan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Kaley Cuoco (@kaleycuoco)

„Zahvalna sam na tome gdje sam danas. Zvuči pomalo kičasto, ali istina je – dok nešto ne proživiš, ne možeš razumjeti. S 40 vidiš svijet drugačije nego s 20“, dodala je.

U intervjuu za Today Cuoco je otkrila i da je majčinstvo dodatno povećalo njezinu svijest o zdravlju, iako joj vježbanje ponekad ne pada lako. „Podsjetim se da je to samo jedan sat u danu. Kao i hrana, važno je za moje tijelo i srce. I nikad ne izađeš s treninga i kažeš: 'Žao mi je što sam vježbala'“, pojasnila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je francuska glumica, pjevačica i modna ikona pomicala granice i izazivala kontroverze

