KANE SREDIO? /

Englezi otkrivaju: Tottenham 'krade' Bayernu jednog od najvažnijih igrača
×
Foto: Eibner-pressefoto/wolfgang Frank/imago Sportfotodienst/profimedia

Povoljna okolnost kad je u pitanju potencijalni transfer je činjenica da mu na kraju sezone ističe ugovor

29.12.2025.
13:19
Hina
Eibner-pressefoto/wolfgang Frank/imago Sportfotodienst/profimedia
Reprezentativni veznjak Bayerna Leon Goretzka (30) mogao bi u zimskom prijelaznom roku pojačati londonski Tottenham, objavili su britanski mediji. 

Ove sezone Goretzka niti u jednoj od šest utakmica Lige prvaka nije bio u početnoj postavi, dok ga u Bundesligi trener Vincent Kompany često mijenja nakon sat vremena igre. 

Trener "Spursa" Thomas Frank smatra da bi njemački veznjak bio odlično rješenje za probleme u veznom redu, a mediji tvrde da je i Goretzka otvoren za nove izazove. Povoljna okolnost kad je u pitanju potencijalni transfer u engleski klub je činjenica da Goretzki na kraju ove sezone ističe ugovor s Bayernom. 

Goretzka je za njemačku reprezentaciju u 67 nastupa upisao 15 golova i 12 asistencija, a bio je vrlo važan član "Elfa" i u kvalifikacijama za SP 2026.

