FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUKA ŽARI I PALI /

Trener HSV-a otkrio što Vušković radi drugačije od drugih: 'To je razlog zašto je tako dobar'

Trener HSV-a otkrio što Vušković radi drugačije od drugih: 'To je razlog zašto je tako dobar'
×
Foto: Eibner-pressefoto/marcel Von Fehrn/imago Sportfotodienst/profimedia

Vušković je jedan od najboljih obrambenih igrača Bundeslige

23.12.2025.
16:53
Sportski.net
Eibner-pressefoto/marcel Von Fehrn/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luka Vušković zaludio je i Njemačku. Nakon Poljske i Belgije, a kratko i Engleske, mladi Splićanin ubire komplimente i na terenima Bundeslige. 

Nijemci su oduševljeni njegovim igrama u dresu HSV-a, a trener Merlin Polzin otkrio je što ga posebno oduševljava kod Vuškovića. 

"Kad sam ujutro vrlo rano u uredu, on je već tamo ili dolazi kratko nakon mene. Tada radi u teretani. To su stvari koje su na kraju i razlog zašto postiže dobre rezultate", rekao je Polzin pa dodao: 

"Luka može biti siguran da ćemo stati iza njega i ako dođu faze pada forme. On zna da ima podršku kluba, ali nadamo se da će odigrati sjajan drugi dio sezone."

Vušković je jedan od najboljih obrambenih igrača Bundeslige sa 74 osvojena zračna duela glavom drži vrh lige, unatoč tome što nije igrao prva dva kola. Ukupno je dobio 152 duela uz uspješnost veću od 70 posto, a dosadašnji dio sezone obilježio je i atraktivnim golom petom u pobjedi 3:2 nad Werderom. Golom koji Nijemci već ubrajaju među najljepše. 

Osvajao je titulu igrača mjeseca u rujnu i listopadu, a vrhunske igre rezultirale su i strelovitim rastom tržišne vrijednosti. Prema Transfermarktu, Vuškovićeva cijena skočila je s 18 na vrtoglavih 40 milijuna eura. Time se svrstao uz bok najcjenjenijih braniča Bundeslige, a ispred njega su samo Dayot Upamecano (Bayern), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) i Castello Lukeba (RB Leipzig). U konkurenciji svih igrača do 19 godina (ne samo obrambenih), vrijedniji od njega je tek Bayernovo čudo od djeteta, Lennart Karl. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zabava, smijeh i puno živciranja! Pripremite sredstva za smirenje: Vrijeme je za rukomet

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LUKA ŽARI I PALI /
Trener HSV-a otkrio što Vušković radi drugačije od drugih: 'To je razlog zašto je tako dobar'