Trener HSV-a otkrio što Vušković radi drugačije od drugih: 'To je razlog zašto je tako dobar'

Luka Vušković zaludio je i Njemačku. Nakon Poljske i Belgije, a kratko i Engleske, mladi Splićanin ubire komplimente i na terenima Bundeslige.

Nijemci su oduševljeni njegovim igrama u dresu HSV-a, a trener Merlin Polzin otkrio je što ga posebno oduševljava kod Vuškovića.

"Kad sam ujutro vrlo rano u uredu, on je već tamo ili dolazi kratko nakon mene. Tada radi u teretani. To su stvari koje su na kraju i razlog zašto postiže dobre rezultate", rekao je Polzin pa dodao:

"Luka može biti siguran da ćemo stati iza njega i ako dođu faze pada forme. On zna da ima podršku kluba, ali nadamo se da će odigrati sjajan drugi dio sezone."

Vušković je jedan od najboljih obrambenih igrača Bundeslige sa 74 osvojena zračna duela glavom drži vrh lige, unatoč tome što nije igrao prva dva kola. Ukupno je dobio 152 duela uz uspješnost veću od 70 posto, a dosadašnji dio sezone obilježio je i atraktivnim golom petom u pobjedi 3:2 nad Werderom. Golom koji Nijemci već ubrajaju među najljepše.

Luka Vuskovic sorgt für einen Marktwert-Rekord beim HSV! 💪 pic.twitter.com/Lzi9R26cLs — Transfermarkt (@Transfermarkt) December 19, 2025

Osvajao je titulu igrača mjeseca u rujnu i listopadu, a vrhunske igre rezultirale su i strelovitim rastom tržišne vrijednosti. Prema Transfermarktu, Vuškovićeva cijena skočila je s 18 na vrtoglavih 40 milijuna eura. Time se svrstao uz bok najcjenjenijih braniča Bundeslige, a ispred njega su samo Dayot Upamecano (Bayern), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) i Castello Lukeba (RB Leipzig). U konkurenciji svih igrača do 19 godina (ne samo obrambenih), vrijedniji od njega je tek Bayernovo čudo od djeteta, Lennart Karl.

