U prometnoj nesreći stradao osuđenik zbog genocida u Srebrenici

Muškarac koji je u nedjelju poginuo u prometnoj nesreći osuđen je za pomaganje u genocidu u Srebrenici. Kako neslužbeno doznaje Klix.ba riječ je o Ostoji Stanišiću, kojeg je Sud Bosne i Hercegovine ranije osudio na pet godina zatvora.

Do nesreće je došlo u blizini Kladnja, kada je automobil sletio u rijeku, a naložena je obdukcija.

Stanišić je, prema pravomoćnoj presudi, proglašen krivim jer je kao zapovjednik 6. bataljuna Zvorničke brigade svjesno pružio pomoć pripadnicima vojske i policije Republike Srpske, uključujući Radovana Karadžića i Ratka Mladića, u provedbi plana trajnog i prisilnog uklanjanja bošnjačkog civilnog stanovništva iz zaštićene zone UN-a Srebrenica.

Ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka

Iz enklave Srebrenica tom je prilikom premješteno oko 40.000 bošnjačkih civila, a više od 7000 bošnjačkih muškaraca i dječaka je ubijeno.

Pripadnici 6. bataljuna su 14. i 15. srpnja 1995. godine sudjelovali u prihvatu i osiguranju više stotina zarobljenih muškaraca iz Srebrenice, koji su u zvorničkom selu Petkovci bili zatočeni u školi bez osnovnih uvjeta, izloženi premlaćivanju, a najmanje 20 ih je ubijeno.

Stanišić je u prvostupanjskom postupku bio osuđen na 11 godina zatvora, no nakon ponovljenog suđenja kazna mu je smanjena na pet godina.

