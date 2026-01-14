Srpski ratni zločinac žali se na tretman u zatvorskoj bolnici u Zagrebu: Želi odgodu suđenja

U nastavku suđenja Željku Travici, optuženom za ratni zločin protiv zarobljenih hrvatskih branitelja, pregledana je okrivljenikova medicinska dokumentacija, a sudski vještak zaključio je kako Travica neće biti sposoban za suđenje kada započne s onkološkim liječenjem.

S obzirom da je u prosincu operirao karcinom u osječkom KBC-u Travica je na početku rasprave kazao kako se osjeća loše, da mu rana od operacije sporo zarasta i da osjeća bolove, a požalio se i na tretman kojeg je imao u zatvorskoj bolnici u Zagrebu.

Pregledom Travičine medicinske dokumentacije i liječničkih nalaza sudski vještak medicinske struke Boris Dumenčić ocijenio je da je okrivljeniku potrebna daljnja radiologijska i onkološka obrada, odnosno onkološko liječenje, koje u pravilu traje od tri do šest mjeseci. Vještak smatra da okrivljenik, u vrijeme dok mu bude trajalo onkološko liječenje, neće biti sposoban za aktivno sudjelovanje na suđenju te pripremu i iznošenje obrane.

Obrana traži odgodu

Travičin odvjetnik Dražen Srb predložio je odgodu rasprave na kraći rok, kako bi se okrivljenika, u slučaju da bude raspravno sposoban, pripremilo za eventualne nove dokazne prijedloge i iznošenje obrane.

Sudsko vijeće zakazalo je novu glavnu raspravu za 28. siječnja, a odvjetnik Srb izjavio je novinarima da se na tom ročištu, ako Travica bude raspravno sposoban, mogu očekivati novi dokazni prijedlozi, a neki prethodni prijedlozi bit će ponovljeni.

Optužnica Travicu tereti da je ratni zločin počinio od 2. do 4. listopada 1991. u Ceriću i Mirkovcima, kao pripadnik srpske paravojne formacije Teritorijalne obrane Mirkovci, tijekom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić i nakon okupacije toga mjesta.

Tereti ga se da je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te nakon toga ubijao. Tužiteljstvo sumnja da je, skupa s ostalim pripadnicima TO Mirkovci, postrojio i pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih vinkovačkih policajaca i pripadnika HOS-a, iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.

Travica je optužen da je fizički zlostavljao vezane zarobljene hrvatske branitelje te se zajedno s ostalim pripadnicima TO Mirkovci smijao dok je jedan od pripadnika ove paravojne formacije zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak.

Okrivljeni Travica je, temeljem europskog uhidbenog naloga osječkog tužiteljstva uhićen 5. listopada 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije, te je izručen Hrvatskoj i doveden u osječki zatvor.

