Hrvatska na korak do polufinala, nevjerojatni kiksevi favorita

Utorak na Europskom rukometnom prvenstvu donio je pravu dramu i potpuno ispremiješao karte u borbi za polufinale. U danu obilježenom s dva neočekivana remija, Hrvatska je odigrala zrelu i moćnu utakmicu te pobjedom protiv Slovenije 29:25 postala najveći dobitnik dana. Naši rukometašisada drže sudbinu u svojim rukama i samo ih pobjeda protiv Mađarske dijeli od borbe za medalje u Herningu.

Maestralna partija za ključnu pobjedu

Od prve minute bilo je jasno da je momčad Dagura Sigurdssona u derbi sa Slovencima ušla maksimalno koncentrirana. Čvrsta obrana i raspoloženi Matej Mandić na golu, koji je u prvih petnaest minuta imao 43% obrana, omogućili su Hrvatskoj da se već nakon deset minuta odvoji na velikih 5:1. Slovenci su se mučili s hrvatskim zidom, a naši rukometaši su stečenu prednost pametno održavali do poluvremena (14:11). Ipak, momčad Uroša Zormana odbijala se predati. U nastavku su Slovenci pojačali obranu i iskoristili nekoliko tehničkih pogrešaka Hrvatske te u 42. minuti serijom 4:0 stigli do izjednačenja (18:18). No, za razliku od nekih prijašnjih turnira, Hrvatska nije paničarila. Predvođeni fantastičnim Tinom Lučinom, strijelcem sedam pogodaka, i Davidom Mandićem sa šest, Hrvatska je odmah uzvratia s tri uzastopna gola i mirno privela utakmicu kraju.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

"Kontrolirali smo utakmicu od početka. Vratari su nam dali samopouzdanje i na kraju smo bili dovoljno pametni i iskusni," izjavio je izbornik Sigurdsson. Pobjedu je, nažalost, zasjenila ozljeda Zvonimira Srne, koji je u suzama napustio teren, što bi mogao biti veliki udarac za obranu u nastavku natjecanja.

Neočekivani remi Islanda i Švicarske

Prije nego što su hrvatski rukometaši uopće izašli na teren, stigle su sjajne vijesti iz Malmö Arene. U nevjerojatno efikasnoj i dramatičnoj utakmici, Švicarska i Island odigrali su 38:38.

Islanđani, jedni od favorita za polufinale, prosuli su ključan bod protiv autsajdera i tako napravili veliku uslugu Hrvatskoj. "Shrvani smo što nismo uzeli dva boda. To nam je bio cilj cijelo vrijeme", priznao je islandski srednji vanjski Janus Daði Smárason, čija je momčad imala previše tehničkih pogrešaka. Švicarci su, s druge strane, slavili bod kao pobjedu, odigravši "s velikim srcem", kako je istaknuo njihov izbornik Andy Schmid.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Drama bez pobjednika između Švedske i Mađarske

U posljednjem dvoboju dana, domaćin Švedska i Mađarska također su podijelili bodove odigravši 32:32, u reprizi drame s Eura 2008. Bio je to dvoboj pun preokreta koji na kraju nije zadovoljio ni jedne ni druge.

Šveđani su ovim rezultatom dodatno zakomplicirali svoj put prema polufinalu i njihova sudbina više nije isključivo u njihovim rukama. "Razočarani smo. Bilo je ključno pobijediti, a nismo uspjeli", rekao je švedski izbornik Michael Apelgren, posebno nezadovoljan obranom koja je ponovno primila previše golova.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Nakon najluđeg dana prvenstva, situacija u skupini II je kristalno jasna. Hrvatska je pobjedom nad Slovenijom i zahvaljujući remijima konkurenata došla u idealnu poziciju. U posljednjem kolu, u srijedu protiv Mađarske, pobjeda hrvatskim rukometašia sigurno donosi plasman u polufinale.

