Što je ovo!? Novi remi u hrvatskoj skupini! Prvi smo

3. kolo Glavne runde Skupine II Europskog prvenstva 32 Švedska : 32 Mađarska

Švedska i mađarska rukometna reprezentacija odigrale su u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmou 32-32 (14-16).

Domaćini Eura Šveđani su napravili još jedan kiks odigravši sa Mađarskom 32-32, pa Hrvatska u srijedu ima veliku šansu ne samo da pobjedom protiv Mađarske uđu u polufinale, već i da osvoje prvo mjesto u skupini i izbjegnu Dance u tom polufinalu.

Mađari su odigrali hrabru utakmicu, a u zadnjim sekundama dvoboja švedski vratar Palicka nije pogodio prazan gol Mađara.

Felix Claar je s 10 golova bio najbolji kod Šveđana, a Miklos Rosta s 8 golova kod Mađarske.

Kronologija

Počela je utakmica. Švedska želi pobjedu pod svaku cijenu. Mađari igraju za svoj renome i žele im pokvariti planove.

Mađarski vratar Palasics je odlično otvorio utakmicu s dvije pobjede, ali čini se da su Šveđani ipak našli rješenje i sada daju brze golove. Prate to i Mađari u prvih 7 minuta. U 10. minuti su čak Mađari došli i do dva pogotka prednosti. Samo tri minute kasnije, dolaze Šveđani do prednosti s tri vezana pogotka.

Otišli su Šveđani na dva razlike, ali neumorni su Mađari i još se drže u igri u posljednjoj trećini poluvremena. Nismo vidjeli gol čak četiri i pol minute, ali onda je sjeo cepelin Mađarske za vodstvo u 24. minuti. Na kraju prvog poluvremena, Mađari imaju dva razlike, čeka nas zanimljivo drugo poluvrijeme.

Pokušavaju Šveđani doći do preokreta, ali u prvih 7 minuta drže minimalnu prednost Mađari. U 38. minuti dolaze Šveđani do preokreta. Ubrzali su ritam igre i Mađari su u padu. Vraga su u padu, ne daju se. Imaju novo vodstvo u 22. minuti, ali brzo se vraćaju Švedi.

Ušli smo u posljednjih 15 minuta, a Mađari i dalje drže egal. Igra se sada gol za gol. Sijevaju bombe s obje strane. Vrlo je dramatično. Osam minuta do kraja Mađari imaju minimalnu prednost. Šveđani su nervozni, moraju ovo dobiti. Felix Claar je zabio 10 komada i drži Šveđane.

Promašili su sada Mađari i pet minuta do kraja idu Šveđani na dva razlike, prvi puta u drugom dijelu. Nevjerojatni su Mađari, brzo su vratili remi, tri i pol minute do kraja. Dolaze i do vodstva dvije i pol minute do kraja. Pergel je dobio dvije minute i do kraja će Mađari biti s čovjekom manje. Evo izjednačenja Šveđana, drama na vrhuncu!

Minuta do kraja! Mađari imaju prednost. Zabijaju Šveđani za izjednačenje, pola minute je do kraja. Probijanje Mađara i Palicka baca na prazna vrata, ali promašuje. Kraj! Novi remi!

Najava

Hrvatska je na korak do polufinala Europskog prvenstva. Nakon pobjede nad Slovenijom, Hrvatska ima čistu situaciju i pobjedom u posljednjem kolu nad Mađarskom, sigurno ulazi u polufinale.

Za to su zaslužni Švicarci koji su remizirali s Islandom. Treće kolu u našoj skupini će zaključiti Švedska i Mađarska. Mađarska je bez izgleda za polufinale, a Šveđani s dvije pobjede prolazi u polufinale s prvog mjesta.

