Hrvatski junak nakon pobjede! 'Moram se zahvaliti Bogu, svojoj obitelji i curi, znaju što sam prošao!'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija ostvarila je megabitnu pobjedu u 3. kolu drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva u švedskom Malmöu protiv Slovenije, reprezentacije koja je ugodno iznenadila na turniru i koji igra brz i moderan rukomet. Hrvatska je slavila 29-25, ali nažalost, Zvonimir Srna se ozlijedio.

Matej Mandić razgovarao je s našom Ines Godom Forjan:

"Otvorili smo super i zasluženo pobijedili. Prva meč lopta je riješena, sutra idemo po polufinale", rekao je naš vratar na početku.

"Dečki u obrani stvarno rade dobar posao. To su dečki koje se ne spominje puno, Šušnja i Mamić. Moram nešto reći, želim se zahvaliti dragom Bogu, obitelji i svojoj curi na ovome što mi se događa. Bog sve vidi i sve zna, borit ću se uvijek za hrvatski dres i ove dečke. Mađari će nam pokušati pomrsiti planove", jasan je bio Matej pa se okrenuo Mađarima.

"Doći će nabrijani jer nam žele vratiti za prošlu godinu. Imamo par sati prednosti, i moramo to najbolje iskoristiti", rekao je pa se osvrnuo i na ozlijeđenog Srnu.

"Igra fenomenalno. Ide na glavu, jako mi ga je žao, nije to zaslužio, nadam se da nije ništa strašno i borit ćemo se dalje za njega...", zaključio je.

