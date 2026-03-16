Miroslav Ilić priznao koliko eura mjesečno troši za život

Srpski folk pjevač Miroslav Ilić (75) iznenadio je javnost priznanjem o svojim mjesečnim troškovima. Iako su estradne zvijezde često povezivane s luksuznim stilom života, skupim automobilima i putovanjima, Ilić tvrdi da za pristojan život ne treba velike iznose.

Pjevač je istaknuo kako nikada nije volio govoriti o novcu niti se hvaliti materijalnim stvarima. Prema njegovim riječima, uvijek je izbjegavao priče o jahtama, avionima i luksuzu jer smatra da svatko ima pravo živjeti onako kako želi i kako može.

Koliko mu je dovoljno za život

Ilić je otkrio i konkretan iznos koji mu je dovoljan za svakodnevne potrebe. Kako kaže za domaće medije, za njega je oko 3.000 eura mjesečno dovoljno da pokrije sve troškove i živi pristojno.

Naglasio je kako se iz tog iznosa podmiruju osnovne stvari poput računa, kupnje hrane i drugih svakodnevnih obaveza, a da pritom ne razmišlja previše o financijama.

Velika ulaganja u karijeru

S druge strane, srpska pjevačica Marina Visković priznala je da su njezini troškovi znatno veći. Iako je ranije tvrdila da joj je za mjesec dana dovoljno oko 3.000 eura, kasnije je otkrila da njezina potrošnja ponekad doseže i 9.000 eura.

Prema njezinim riječima, velik dio tog novca odlazi na ulaganja u karijeru, uključujući snimanje pjesama, produkciju i spotove. Posebno je izdvojila pjesmu „Superheroj“, koju potpisuje poznati skladatelj Aleksandar Milić Mili, a koja je bila među skupljim projektima u njezinoj karijeri.

Troškovi obitelji i svakodnevice

Pjevač Aca Lukas (57) kaže kako njegovi mjesečni troškovi nisu pretjerani, iako pomaže svojoj djeci. Ističe da za normalan život troši između 1.200 i 1.400 eura mjesečno, što uključuje osnovne troškove poput hrane i režija.

Sličan iznos ranije je spominjala i televizijska voditeljica Suzana Mančić, poznata kao najpoznatija loto djevojka, koja je prije pandemije govorila da joj je za mjesec dana potrebno oko 2.000 eura.

Od štednje do velikih iznosa

Pjevačica Nela Bijanić priznala je da njezina potrošnja varira. Kako kaže, ponekad može vrlo racionalno raspolagati novcem, ali isto tako priznaje da u kratkom vremenu može potrošiti i 1.000 eura, prenosi Dnevno.hr.

Razlike u troškovima među estradnim zvijezdama tako su prilično velike. Dok neki tvrde da im je dovoljno nekoliko tisuća eura mjesečno, drugi otvoreno priznaju da na karijeru i svakodnevni život troše znatno više.

