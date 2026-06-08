KD Lisinski ispunili dječji osmijesi i pjesma

Na pozornici su se okupili talentirani zborovi i izvođači iz cijele Hrvatske, a atmosferu su posebno podignuli Ena, Ten, Tina, Medo Bruf i Kockić sa svakim svojim pojavljivanjem. Publiku su oduševili i solisti Nikol Kutnjak te Sara Zeba, dok je kroz cijeli program s puno energije, humora i topline vodio omiljeni Jojo odnosno Bojan Jambrošić, koji je ujedno i nastupio pred publikom.

Foto: Promo

Posebnu dinamiku koncertu dali su i članovi Plesnog studija „Transform“, čije su koreografije dodatno rasplesale publiku i pretvorile Lisinski u pravu malu pozornicu dječje radosti. Tijekom programa dvoranom su odzvanjale poznate pjesme koje su zajedno pjevali i mali i veliki, stvarajući predivnu atmosferu zajedništva i pozitivne energije.

Foto: Promo

Koncert „EnTenTinići: Ljeto dolazi“ još je jednom pokazao koliko su glazba i zajednički trenuci važni za stvaranje uspomena koje ostaju za cijeli život. Posebno nas veseli što je publika prepoznala vrijednost programa koji kroz zabavu promovira prijateljstvo i zajedništvo te ljubav prema glazbi.

Foto: Promo

Zahvaljujemo svima koji su svojim dolaskom podržali ovaj poseban događaj i s nama stvorili predivnu atmosferu u Lisinskom.

Vidimo se ponovno u novim EnTenTinići avanturama!