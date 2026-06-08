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Probio ogradu mosta pa sletio u smrt: Policija objavila detalje nesreće kod Novigrada

Probio ogradu mosta pa sletio u smrt: Policija objavila detalje nesreće kod Novigrada
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Autom slovenske registracije probio je ogradu i pao u more

8.6.2026.
12:42
Hina
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu kasno navečer na državnoj cesti na mostu Antenal kod Novigrada kad je 52-godišnjak autom probio ogradu mosta i pao u more.

Kako je u ponedjeljak izvijestila policija, dojavu o nesreći porečka je policija zaprimila oko 23 sata.

Prema dosad utvrđenim okolnostima, 52-godišnji vozač automobila slovenskih registracijskih oznaka kretao se državnom cestom DC75 kada je, dolaskom u desni nepregledni zavoj na mostu Antenal, zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika izgubio nadzor nad vozilom.

Automobil je udario u zaštitnu ogradu mosta, probio je te sletio u more, a vozač poginuo.

Tijelo muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice u Puli gdje će se obaviti obdukcija radi utvrđivanja svih okolnosti smrti.

Policija nastavlja utvrđivati okolnosti te tragične prometne nesreće.

Prometna NesrećaNovigradSletio U More
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