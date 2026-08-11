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KAKAV LUKSUZ /

Srpska pjevačica Breskvica prodaje vilu iz snova: Za raskošnu nekretninu traži čak 830.000 eura

Srpska pjevačica Breskvica prodaje vilu iz snova: Za raskošnu nekretninu traži čak 830.000 eura
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

U sklopu nekretnine nalazi se i teretana, a poseban adut je bazen koji još čeka završnu oblogu

11.8.2026.
8:24
Hot.hr
Marko Seper/PIXSELL
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Srpska pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica (25) prodaje luksuznu vilu u Meljaku, koju je gradila i uređivala zajedno s bivšim partnerom Nemanjom Stanisavljevićem. Nekretnina smještena nedaleko od Beograda sada traži novog vlasnika, a za nju je potrebno izdvojiti čak 830.000 eura, piše Kurir. 

Srpska pjevačica Breskvica prodaje vilu iz snova: Za raskošnu nekretninu traži čak 830.000 eura
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Iza visoke cijene krije se prostrana vila uređena prema suvremenim standardima luksuznog stanovanja, s brojnim sadržajima koji daleko nadilaze ono što se uobičajeno očekuje od obiteljske kuće. Od privatne teretane i velikog walk-in ormara do raskošnog dnevnog boravka, kuhinje rađene po mjeri i kupaonice koja više podsjeća na hotelski spa nego na klasičnu kupaonicu, piše spomenuti portal. 

Fotografije kuće možete pogledati ovdje. 

Jedan od prostora koji posebno privlači pažnju svakako je walk- in ormar. Breskvica je, prema ranijim navodima, upravo takav prostor željela imati u svom domu, pa je ormar uređena poput luksuzne trgovine. 

Srpska pjevačica Breskvica prodaje vilu iz snova: Za raskošnu nekretninu traži čak 830.000 eura
Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

U sklopu nekretnine nalazi se i teretana, a poseban adut je bazen koji još čeka završnu oblogu.  

Podsjetimo, mlada pjevačica prekinula je dugogodišnju vezu s partnerom Nemanjom. Nakon pet godina ljubavi, u razdoblju kada su mnogi očekivali novi korak u njihovom odnosu, par je odlučio prekinuti vezu. 

Anđela IgnjatovićKućaProdaja
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