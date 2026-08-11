Voda skriva nevjerojatnu priču: Ispod površine ovog ličkog jezera krije se cijelo selo

Na prvi pogled, Kruščica je mirno i slikovito ličko jezero, okruženo prirodom i šumama. No ispod njegove površine krije se neobična priča – na mjestu današnje akumulacije nekoć se nalazilo selo čiji su ostaci danas skriveni pod vodom.

Jezero Kruščica nalazi se u Lici, na donjem toku rijeke Like, u blizini Mlakve i Kosinja. Danas je poznato među ribolovcima, ali i među onima koji traže mir i netaknutu prirodu.

Akumulacija je formirana početkom 1970-ih, kada je za potrebe Hidroelektrane Senj izgrađena brana. Jezero je dobilo ime po Kruščici, selu koje je zbog izgradnje hidroenergetskog sustava moralo biti iseljeno. Nekadašnji domovi i život zajednice tako su ostali pod vodom, piše Lika Club.

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Povijest Kruščice

Prije stvaranja akumulacije, Kruščica je bila veće ličko naselje smješteno uz rijeku Liku. U selu je živjelo približno 60 obitelji, uglavnom povezanih s poljoprivredom.

Selo je imalo sve što je njegovim stanovnicima bilo potrebno za svakodnevni život – kuće, školu, crkvu i groblje. Među najvažnijim građevinama bila je crkva svetog Ilije, zaštitnika sela, dok su se oko nje nizale brojne kamene i drvene kuće.

Kako bi se napravilo mjesto za buduću akumulaciju, stanovnici su tijekom 1960-ih počeli napuštati selo. Nakon njihova iseljenja Kruščica je postupno prekrivena vodom. Dio sakralne baštine ipak je spašen. Oltar iz crkve svetog Ilije prenesen je u crkvu svetog Ivana Krstitelja u Aleksinici, dok su posmrtni ostaci sa starog groblja premješteni u zajedničku grobnicu u blizini Vaganca.

Ostaci nekadašnjeg sela nisu uvijek vidljivi. Jezero se povremeno prazni kako bi se omogućili pregled i radovi na brani, što se događa otprilike jednom u deset godina. U takvim prilikama krajolik poprima potpuno drukčiji izgled. Kada se voda povuče, ponovno postaju vidljivi tragovi nekadašnjeg života – temelji kuća, ostaci crkve svetog Ilije, stari mlin i žrvanj. Na pojedinim dijelovima mogu se uočiti i stabla koja su desetljećima bila potopljena.

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Odredište koje privlači ribolovce

Kruščica je među poznatijim ribolovnim lokacijama u Lici, ponajprije zbog krupne ribe koja nastanjuje njezine vode.

U jezeru se mogu pronaći som, šaran i štuka, a zabilježeni su i iznimno veliki primjerci. Somovi su dosezali težinu veću od 90 kilograma, šarani više od 25 kilograma, dok su pojedine štuke prelazile 15 kilograma. U vodama Kruščice žive i linjaci te klenovi.

No ribolov nije jedini razlog zbog kojeg ovo područje privlači posjetitelje. Jezero je okruženo šumama i kanjonom rijeke Like, a u okolnoj prirodi mogu se susresti vidre, srne, košute i jeleni. U širem području obitavaju i neke od najvećih europskih zvijeri – medvjedi i vukovi.

Kruščica je nastala pregrađivanjem Like, rijeke koja je s približno 78 kilometara toka najduža hrvatska ponornica. Lika izvire u podnožju Velebita, na nadmorskoj visini od oko 600 metara, dok njezino porječje zauzima približno 1570 četvornih kilometara.

Kako stići do Kruščice?

Do jezera vodi nekoliko pristupnih pravaca. Jedan od njih prolazi preko Kosinja i Mlakve, dok se iz drugog smjera može stići preko Pazarišta i Vaganca.

Postoji i mogućnost dolaska vodenim putem – čamcem kroz kanjon Like iz smjera Kaluđerovca, piše Lika Club.

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