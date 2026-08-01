Pustinja polako guta tajanstveno selo: Legenda kaže da su stanovnike potjerali duhovi

Izgleda kao scenografija za film o apokalipsi, ali u stvarnosti leži vrlo blizu luksuznih nebodera Dubaija. Selo Al Madam u Ujedinjenim Arapskim Emiratima polako, ali sigurno guta nemilosrdna pustinja. Pijesak prekriva napuštene kuće i sobe od poda gotovo do stropa. Ako volite tajanstvena mjesta gdje vam ne smeta malo straha, ovo je mjesto baš za vas.

Al Madam, poznato i kao "zakopano selo" ili "selo duhova", nalazi se u emiratu Šardža blizu granice s Omanom, udaljeno otprilike sat vremena vožnje od Dubaija. Posjetitelji ovamo uglavnom dolaze zbog neobičnih fotografija – pozirajući s nogama zabodenim u pijesak u sobama u kojima dine polako preuzimaju vlast nad onim što je čovjek stvorio.

Ipak, prije samo nekoliko desetljeća ovdje su živjeli ljudi. Selo je nastalo 70-ih godina kao stambeni projekt za lokalno stanovništvo, uključujući članove plemena Al Kutbi. Kasnije su ga obitelji napustile, vjerojatno zbog zahtjevnih uvjeta života, čestih pješčanih oluja i boljih životnih uvjeta koji su ih čekali u velikim gradovima.

Lokalna legenda kaže da su stanovnike protjerali duhovi.

Srećom, doći ovamo nije teško. Posjetitelji najčešće putuju autom izravno iz Dubaija. Posljednji dio puta vodi kroz pustinju, pa se svakako isplati imati terensko vozilo ili iskusnog lokalnog vozača.

Na kraju vas ne očekuje kava niti luksuzna kupovina, ali možda ćete ovdje pronaći mir i ponešto avanture.

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