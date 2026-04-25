FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RAJ ZA FOTOGRAFE /

Jedna od najbolje čuvanih tajni: Kao da ste na Mjesecu, krajolik koji ne pokušava biti ugodan

Jedna od najbolje čuvanih tajni: Kao da ste na Mjesecu, krajolik koji ne pokušava biti ugodan
×
Foto: Putoholicari.hr

Za razliku od poznatih lokacija poput Monument Valleyja ili Antelope Canyona, ovdje ćete često imati osjećaj da ste potpuno sami u prostoru

25.4.2026.
21:05
Magazin.hr
Putoholicari.hr
VOYO logo
VOYO logo

Postoje mjesta koja na fotografijama izgledaju zanimljivo, ali tek uživo pokažu svoju pravu snagu. Factory Butte je jedno od njih – krajolik koji vas ne dočeka tiho, nego vas gotovo “izbaci” iz poznatog svijeta u nešto potpuno drugo.

Pred vama se otvara beskrajna pustinja oblikovana vjetrom i vremenom, bez ijednog znaka klasičnog života. Nema drveća, nema zelenila, nema tragova koji bi ublažili dojam. Samo ogoljene, valovite stijene i monumentalna forma koja stoji sama u prostoru, kao da čuva neobičnu tišinu.

Zbog tog izgleda mnogi ga nazivaju “mjesečevim krajolikom”, i to s punim pravom. Sve ovdje podsjeća na površinu nekog drugog planeta – Marsa ili Mjeseca – gdje su erozija i vrijeme jedini kipari. Linije, teksture i boje djeluju gotovo nestvarno, kao da nisu dio Zemlje kakvu poznajemo.

Za razliku od tipičnih prirodnih atrakcija s razglednica, Factory Butte ne nudi “lijepu sliku” u klasičnom smislu. On nudi iskustvo praznine i prostranstva, krajolik koji ne pokušava biti ugodan, nego iskren – sirov, tih i potpuno svoj.

Kako je nastao Factory Butte?

"Iako izgleda kao planina, Factory Butte je zapravo ostatak erozije", piše redakcija Putoholičari.hr. "Prije milijuna godina ovo područje bilo je prekriveno sedimentima (čak i morem!), a kroz vrijeme su vjetar i kiša “pojeli” mekše slojeve."

Ono što je ostalo je ovaj impozantni vrh – kao usamljeni otok usred pustinje. Visok je oko 1920 metara, ali ono što ga čini posebnim nije visina, nego okruženje koje izgleda potpuno nestvarno.

Raj za fotografe (bez mase turista)

Putoholičari predlažu ovo mjesto kao pravi raj za fotografe – posebno ako tražite mir i kadar bez gužve.

Ako volite fotografiju, kažu, ovdje vas čeka scena koja izgleda gotovo nestvarno, kao da nije s ovog svijeta. Za razliku od poznatih lokacija poput Monument Valleyja ili Antelope Canyona, ovdje ćete često imati osjećaj da ste potpuno sami u prostoru.

To u praksi znači da nema čekanja da netko izađe iz kadra, nema gužvi koje kvare trenutak i nema žurbe – cijeli krajolik praktički pripada samo vama i vašoj kameri.

Zbog toga mnogi fotografi ovo mjesto smatraju jednom od najbolje čuvanih tajni Utaha.

Kako doći i što očekivati

Factory Butte nalazi se u blizini malog mjesta Hanksville, koje često služi kao polazna točka za istraživanje ovog dijela Utaha.

Do same lokacije vodi makadamska cesta, a teren može biti prilično zahtjevan – posebno nakon kiše, kada se pretvara u blato i postaje teže prohodan. Ako planirate istraživati širu okolicu, 4×4 vozilo je velika prednost i često gotovo nužnost.

U blizini se nalazi i Goblin Valley State Park, još jedno neobično i gotovo nadrealno mjesto, poznato po stijenama koje izgledaju kao da su ih oblikovali mali kameni “goblini”.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'

PustinjaKrajolikPutovanjeMjesec
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike