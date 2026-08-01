Kaos na graničnim prijelazima: 'Čekanja traju i do šest sati'

Prvi je dan kolovoza, što označava i vrhunac turističke sezone. Očekivano, vikend protječe uz kilometarske kolone na autocestama te velike gužve u pomorskom i zračnom prometu.

Do 11 sati kroz naplatnu postaju Lučko prošlo je gotovo 37 tisuća vozila. U Zračnoj luci Split tijekom dana očekuje se oko 57 tisuća putnika i 210 zrakoplova, a najviše gostiju stiže iz Velike Britanije, skandinavskih zemalja i Njemačke.

Zbog pojačanog pomorskog prometa Jadrolinija je uvela dodatne linije prema Braču.

"Očekujemo više od 70 tisuća putnika i više od 16 tisuća vozila koja će proći kroz našu luku. U dva sata ujutro imali smo dodatnu liniju prema Supetru, jednu jutros u 9.30, a očekujemo da će biti potrebno još dodatnih linija", rekla je voditeljica Jadrolinije u Splitu Jelena Ivulić.

Velike gužve, ali bez zastoja u zračnoj luci

Unatoč velikom broju putnika, promet u splitskoj zračnoj luci odvija se bez većih poteškoća.

"Promet je izuzetno visokog intenziteta, ali nema zastoja, gužvi ni većih čekanja. Sve se odvija uredno u zračnom prometu. Brojke su dobre, na razini smo prošle godine", rekao je Mate Melvan, voditelj Službe za prihvat i otpremanje u Zračnoj luci Split.

Na cestama je situacija znatno zahtjevnija. Promet je i dalje vrlo gust na svim važnijim pravcima prema moru, posebno na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Brinje te Perušić i Rovanjska. Zastoji su zabilježeni i na Krčkom mostu u smjeru otoka, kao i u trajektnim lukama i pristaništima.

HAK-ova izvjestiteljica Nikolina Lukić upozorila je da se najveće kolone stvaraju kod naplatnih postaja, tunela, čvorova i odmorišta, a situaciju su dodatno otežale brojne prometne nesreće, osobito na autocesti A1.

"U ovom trenutku višesatna su čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Najopterećeniji su Bajakovo, Karasovići, Vinjani i Gornji Varoš. U prosjeku se čeka između dva i četiri sata, a na nekima i dulje od pet ili šest sati", rekla je Lukić.

Smirivanje tek u večernjim satima

Prometna situacija već je nešto bolja nego u jutarnjim satima, no potpuno smirivanje očekuje se tek kasnije navečer.

"Vozači i dalje mogu očekivati zastoje i kolone u već navedenim kritičnim zonama do otprilike 22 sata", upozorila je Lukić.

Pojačan promet očekuje se i u nedjelju. U prvom dijelu dana gužve će ponovno biti izražene u smjeru mora, osobito na autocesti A1 i pred naplatnom postajom Lučko, dok se od podneva očekuje jači promet prema unutrašnjosti.

HAK savjetuje putovanje u kasnim večernjim ili noćnim satima, kada su temperature niže, a promet rasterećeniji. Oni koji moraju krenuti ujutro trebali bi na put poći što ranije.

"Najbolje bi bilo proći zagrebačko područje i naplatnu postaju Lučko prije pet sati. Vozačima savjetujemo da na put krenu odmorni i da budu strpljivi", zaključila je Lukić.