Prometna nesreća na A1: Vozi se po dvije trake, stvaraju se gužve
HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama
Zbog prometne nesreće na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova.
HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Pješak uočen na A7
Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pojačan je promet između čvorova Zaprešić i Zagreb zapad, a na A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok.
Na A7 Rupa-Rijeka-Šmrika uočen je pješak između čvora Sveti Kuzam i čvora Hreljin, te se vozi uz ograničenje brzine.