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HAK UPOZORAVA /

Prometna nesreća na A1: Vozi se po dvije trake, stvaraju se gužve

Prometna nesreća na A1: Vozi se po dvije trake, stvaraju se gužve
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Foto: ilustracija: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama

30.7.2026.
7:39
Hina
ilustracija: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
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Zbog prometne nesreće na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova.

HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Pješak uočen na A7

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pojačan je promet između čvorova Zaprešić i Zagreb zapad, a na A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok.

Na A7 Rupa-Rijeka-Šmrika uočen je ﻿pješak između čvora Sveti Kuzam i čvora Hreljin, te se vozi uz ograničenje brzine.

Prometna NesrećaA1Hak
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