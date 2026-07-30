Prometna nesreća na A1: Vozi se po dvije trake, stvaraju se gužve

Zbog prometne nesreće na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova.

HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Pješak uočen na A7

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pojačan je promet između čvorova Zaprešić i Zagreb zapad, a na A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok.

Na A7 Rupa-Rijeka-Šmrika uočen je ﻿pješak između čvora Sveti Kuzam i čvora Hreljin, te se vozi uz ograničenje brzine.