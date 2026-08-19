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KOD JARUNA /

Policija uhitila bjegunca iz Velike Gorice!

Policija uhitila bjegunca iz Velike Gorice!
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Foto: Net.hr

Uhićen je na području zagrebačkog Jaruna

19.8.2026.
22:16
danas.hr
Net.hr
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Policija je u srijedu navečer pronašla odbjeglog bjegunca Ž. B. (47), nakon 30-ak sati slobode i skrivanja, doznaje RTL Danas.

Muškarac je uhićen na području zagrebačkog Jaruna. Kako je od mjesta bijega u Velikoj Gorici stigao do Zagreba, nije poznato.

S obzirom na to da mu je dežurna sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici jučer u 14 sati odredila istražni zatvor, njegova će adresa u narednih 30 dana biti Zatvor Zagreb u Remetincu, u kojem je već boravio zbog ranijih kaznenih djela.

Podsjetimo, Ž. B. je u utorak pobjegao u 14.15 sati nakon što se na sudu pojavio zbog kršenja sudske mjere i povrede djetetovih prava.

Po završetku ročišta, policajac je sa Ž.B. napuštao zgradu suda, njega je držao jednom rukom, a u drugoj je nosio dokumente oko njegova pritvaranja. Dok je otvarao vrata policijskog kombija, policajac je osumnjičenog na tren morao pustiti. Tada se Ž.B. dao u bijeg. 

Policajac je odmah krenuo trčati za njim, ali u jednom trenutku je naišao osobni automobil koji je bjegunac uspio izbjeći, a policajca je zamalo udario. Policajac je pritom pao i odmah nastavio trčati. Lovu na bjegunca pridružio se i jedan mladi prolaznik, ali Ž.B. se već stigao zagubiti.

Velika GoricaBjegunacPobjegao PolicajcimaPotraga
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