Hrvate izluđuju, a strancima gužve na cestama ne smetaju: 'Pa s ovim morate računati ako putujete'

Prvi veliki turistički vikend donio je velike gužve diljem Hrvatske, a najveći pritisak osjeti se u Splitu.

Kroz trajektnu luku Split samo danas prošlo je oko 65 tisuća putnika, dok se tijekom vikenda na splitskom aerodromu očekuje oko 300 letova s približno 82 tisuće putnika.

Gužve su zabilježene i na cestama. Kroz naplatnu postaju Lučko na autocestu je ušlo više od 82 tisuće vozila, a kolone i usporen promet obilježili su početak prvog udarnog turističkog vikenda.

Kolone prema otocima, uvedene dodatne trajektne linije

Najveći broj turista slijeva se prema splitskoj trajektnoj luci, odakle putnici nastavljaju prema dalmatinskim otocima. Najpopunjenije su linije prema Braču, Hvaru i Visu.

"'Vozio sam 12 sati, a ovdje čekamo oko 30 minuta. Moj mali dječak želi posjetiti more', rekao je jedan od turista iz Češke.

Putnici uglavnom ističu da su gužve očekivane tijekom ljetne sezone.

"S ovim morate računati ako putujete ljeti. Dobro smo prošli, nije bilo puno zastoja", kazao je turist iz Njemačke.

Unatoč čekanjima, većina posjetitelja smatra da se dolazak na Jadran isplati.

"Predivno je, vrijedno je toga", poručio je turist iz Francuske.

Najviše strpljenja tijekom gužvi trebaju imati lokalni stanovnici, posebice oni koji žive na otocima.

"Na Braču je sada ovako, nemaš gdje s automobilom", rekao je jedan od stanovnika otoka.

Zbog velikog interesa uvedena je i izvanredna trajektna linija za Supetar na Braču.

"Za ovaj vikend očekujemo oko 64 tisuće putnika i oko 14 tisuća vozila kroz našu luku. Primjećujemo da posljednje dvije godine ponedjeljak postaje snažniji dan od subote, pa očekujemo da će se dio gužvi preliti i na početak idućeg tjedna", izjavila je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.

Rekordan ritam i u splitskoj zračnoj luci

Veliki broj turista stiže i zračnim putem. Tijekom tri dana udarnog vikenda u splitsku zračnu luku sletjet će oko 300 zrakoplova s približno 82 tisuće putnika.

"Osjeti se energija, mladost i vedar duh ljudi koji su željni zabave i koji žele uživati u Splitu. Povezani smo s 85 destinacija izravnim letovima prema 26 država, tako da je gotovo cijeli svijet dohvatljiv iz Splita", rekao je glasnogovornik Zračne luke Split Mate Melvan.

Među brojnim gostima su i oni koji su u Split stigli zbog Ultra Europe festivala.

"Mislim da je ovo jedno od najboljih mjesta u Europi za zabavu i provod", rekao je turist iz Grčke.

Riva puna turista, ali trgovci primjećuju promjene

Splitska riva tijekom vikenda ponovno je bila prepuna turista željnih razgledavanja, mora, hrane i zabave.

Gosti iz inozemstva uglavnom ističu sigurnost grada.

"Jako je sigurno. Naša djeca su sinoć izašla, a mi se nismo brinuli jer je bilo sigurno. Kažu da im je to bila najbolja noć u životu", rekao je turist iz Engleske.

Mlade turistkinje iz Australije istaknule su kako im je Split povoljniji od nekih drugih europskih destinacija.

"Stigle smo iz Italije, gdje je bilo jako skupo. Ovdje je jeftinije nego što smo očekivale", kazale su.

Ipak, neki dugogodišnji splitski trgovci primjećuju promjene u potrošnji turista.

"Gostiju ima, ali posla nema kao prije. Osjeti se da kupovna moć nije ista kao prije pet ili šest godina. To je uglavnom mlađa publika, troši se na sokove i alkohol, manje na restorane", rekao je trgovac koji desetljećima radi na početku Rive.

Dodao je kako su današnji gosti ipak kulturniji nego ranijih godina.

"To više nije onaj raspašoj koji je bio prije nekoliko godina. Turisti su puno pristojniji i uglađeniji", rekao je.

Vrhunac turističke sezone tek počinje, a Split potvrđuje status jedne od najatraktivnijih hrvatskih destinacija.