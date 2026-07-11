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GLAZBENI VIKEND /

Jutro nakon Ultre: More posjetitelja preplavilo Split nakon spektakularne prve večeri festivala

Jutro nakon Ultre: More posjetitelja preplavilo Split nakon spektakularne prve večeri festivala
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Split je službeno utonuo u trodnevni glazbeni spektakl koji je ponovno okupio desetke tisuća posjetitelja iz cijeloga svijeta. Prva večer Ultra Europe festivala opravdala je sva očekivanja, a spektakularan vatromet u ranim jutarnjim satima označio je tek početak ovog dugoočekivanog vikenda i ostavio publiku u potpunom oduševljenju.

Nakon što je glazba utihnula, splitske ulice oko stadiona brzo su se napunile ljudima sa zastavama iz svih krajeva svijeta, što je stvorilo uobičajene gužve na cestama, autobusnim stanicama i taksi stajalištima. Prvi dan je uspješno odrađen, a prizori užurbanog grada u svitanje najbolje pokazuju energiju koja će Splitom vladati i idućih dana. Pogledajte u velikoj galeriji kako je to izgledalo. 

11.7.2026.
8:51
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ultra EuropeFestivalGužvaGlazba
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