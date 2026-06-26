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Neki će dobiti obavijest! Policija snimala dronom prometni čvor, utvrdili 54 prekršaja

Neki će dobiti obavijest! Policija snimala dronom prometni čvor, utvrdili 54 prekršaja
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Foto: PU Zagrebačka

Policija vozače posebno poziva na oprez i strpljenje zbog početka glavnog dijela turističke sezone, kada je promet na autocestama i cestama prema moru pojačan

26.6.2026.
9:35
Jaga Komazec
PU Zagrebačka
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Zagrebačka policija u četvrtak je na prometnom čvoru Zagreb-istok provela ciljani nadzor prometa pomoću drona.

Tijekom nadzora policajci su zabilježili 54 prekršaja. Najviše ih se odnosilo na nepropisno kretanje vozila, nepropisno prestrojavanje i slična nedopuštena ponašanja kojima vozači pokušavaju izbjeći gužve i zastoje.

Iz policije upozoravaju da takvi manevri nisu samo prekršaj, nego predstavljaju i ozbiljan rizik za sigurnost u prometu. Vozači time ugrožavaju sebe, druge sudionike u prometu i dodatno povećavaju mogućnost nesreća.

Nadzor dronom provodi se posebno na mjestima gdje policajcima nije jednostavno ili moguće nadzirati promet izravno na cesti. Takav način kontrole omogućuje lakše uočavanje prekršaja koji se često događaju u gužvama, osobito na prometnim lokacijama.

Vlasnicima vozila za koja su utvrđeni prekršaji obavijesti će biti poslane na kućne adrese, nakon čega slijedi daljnji postupak.

Policija vozače posebno poziva na oprez i strpljenje zbog početka glavnog dijela turističke sezone, kada je promet na autocestama i cestama prema moru pojačan. Naglašavaju da nepropisno prestrojavanje i pokušaji zaobilaženja kolona mogu dodatno usporiti promet i ugroziti sigurnost.

Iz PU zagrebačke najavljuju da će ovakve kontrole nastaviti provoditi i ubuduće, osobito na mjestima gdje su prometne gužve česte i gdje se učestalo krše prometna pravila.

Pu ZagrebačkaGužvePrekršajiPrometne Kazne
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