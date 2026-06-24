Otkriveno tko je kriv za pad električnog voda na ženu! Vozio pijan i onda pobjegao

Poznati su novi detalji prometne nesreće koja je u utorak izazvala probleme u tramvajskom prometu u Zagrebu i završila teškim ozljedama pješakinje.

Nesreća se dogodila oko 10.35 sati kod Tehničkog muzeja, kada je teretno vozilo oštetilo tramvajsku kontaktnu mrežu. Nakon toga je električni vod pao na ženu koja se nalazila na nogostupu. Ozlijeđena pješakinja prevezena je u KBC Sestre milosrdnice, gdje su joj utvrđene teške ozljede, no izvan životne opasnosti.

Policijski očevid trajao je satima, a sada je utvrđeno da je za volanom teretnjaka koprivničkih registracija bio vozač (49) koji je imao 0,84 promila alkohola u organizmu, objavila je PU zagrebačka.

Prema policiji, vozač se kretao Koturaškom cestom prema zapadu. Dolaskom do križanja sa Savskom cestom nije poštovao prometne znakove. Ignorirao je zabranu prometa za vozila viša od 3,6 metara, kao i obavezan smjer desno.

Umjesto toga, nastavio je skretati u Savsku cestu preko pune crte. Gornjim dijelom teretnog vozila tada je zahvatio tramvajsku infrastrukturu električnog voda.

"Prilikom naleta došlo je do ispadanja električnog voda, odnosno ovjesne žice, koja je pala na pješakinju (52) koja je stajala na nogostupu", naveli su iz policije.

Žica je, osim na pješakinju, pala i na auto kojim je upravljao vozač (43). On je u tom trenutku stajao na semaforu na raskrižju s Tratinskom cestom, u traci za tramvaj i taksi vozila.

Policija je utvrdila i da se vozač teretnjaka nakon nesreće nije zaustavio. Nastavio se kretati prema jugozapadu i napustio mjesto događaja, iako je, prema policijskim navodima, mogao pomoći osobi u opasnosti bez veće opasnosti za sebe ili druge.

Vozač i teretno vozilo ubrzo su pronađeni. Muškarac je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje.

Zbog oštećenja tramvajskog voda promet Savskom cestom i okolnim dionicama bio je obustavljen sve do 19.30 sati.