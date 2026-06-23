Izletio na cestu, vozači u šoku - blokirao kamion: 'Mislili smo da će skočiti pod auto'

Neobična situacija dogodila se u utorak poslijepodne na zagrebačkoj Horvaćanskoj cesti, u blizini crkve Sveta Mati Slobode, nedaleko od Jaruna.

Prema snimci koju nam je poslala čitateljica, muškarac bez majice hodao je po cesti i zaustavljao promet. U jednom trenutku stajao je na raskrižju, zbog čega vozila nisu mogla normalno prolaziti, a potom se ponovno kretao po prometnici.

Čitateljica nam je ispričala da je sve vidjela dok se vraćala s posla.

"Bila je velika gužva i u jednom trenutku primijetili smo da se automobili zaustavljaju. Mislili smo da se dogodila prometna nesreća, a onda je izletio taj čovjek", rekla je.

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Kako kaže, muškarac je zaustavio i kamion Čistoće, zbog čega se dodatno stvorila gužva.

"Bio je vidno rastresen, tresao se i izgledao kao da je pod utjecajem opijata. Bilo nas je strah da će nam se baciti pod auto ili skočiti, zbog čega sam i krenula snimati. Nismo mogli vjerovati što se događa, baš smo bili u šoku", dodala je čitateljica.

O svemu smo kontaktirali PU zagrebačku, koji su potvrdili da su dojavu zaprimili u 16.25 sati.

"Zaprimili smo dojavu o muškarcu koji hoda po cesti", rekli su. Na mjesto događaja potom su upućeni policajci, koji su ondje zatekli muškarca.

"Nisu utvrđeni elementi protupravnog ponašanja, a muškarcu je pružena liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice", zaključuju.