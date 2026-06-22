Zagreb uvodi veliku promjenu, a neke stvari će potpuno ukinuti: 'Najkasnije do 1. siječnja'

U Gradu Zagrebu planiraju smanjiti upotrebu plastike, a odluka kojom bi se to postiglo upućena je u javno savjetovanje, što je dio šire strategije smanjenja otpada uz istodobnu izgradnju centra za gospodarenje otpadom (CGO), a vjerojatno i energane.

Grad je u javno savjetovanje, koje je otvoreno do 10. srpnja, uputio Nacrt prijedloga Odluke o smanjenju uporabe proizvoda od plastike i poticanju održivih praksi u Gradu Zagrebu.

Cilj je smanjenje nepovoljnog utjecaja proizvoda od plastike na okoliš, poticanje odgovornog postupanja s otpadom i zamjena plastike održivim rješenjima.

Također, cilj je uspostava sustava koji podržavaju ponovnu uporabu i zelenu javnu nabavu u svakodnevnom radu gradskih upravnih tijela, ustanova i trgovačkih društava te usklađivanje s propisima Europske unije.

Prema prijedlogu, planira se smanjenje uporabe proizvoda od plastike, posebno proizvoda za jednokratnu uporabu, poticanje uporabe višekratnih i okolišno prihvatljivih alternativa te uvođenje načela zelene javne nabave u rad gradskih upravnih tijela, ustanova i trgovačkih društava.

Isto tako plan je poticati organizacije događanja bez proizvoda od plastike za jednokratnu uporabu, odgovorno postupanje s otpadom i održive prakse u svakodnevnom poslovanju i radu.

Ukidanje jednokratne plastike najkasnije do 1. siječnja

Tako se predviđa zamjena jednokratne plastike (posuđa, pribora, slamki, čaša, vrećica, ali i balona, konfeta i dekoracija) višekratnom ili ekološki prihvatljivom alternativom od metala, stakla, drva, papira, biljnih vlakana, šećerne trske ili bambusa. Također, postupno se predviđa ukidanje jednokratne plastike u radu, nabavi i organizaciji događanja, najkasnije do 1. siječnja 2027. godine, dok bi se postojeće zalihe mogle koristiti do isteka, bez novih nabava.

Od istog datuma, na javnim događanjima bit će obvezne višekratne čaše uz funkcionalan sustav povrata (depozit, kaucija ili žetoni) te infrastrukturu za pranje i redistribuciju.

Osim toga, građanima će se pružiti mogućnost kupnje hrane i pića 'za van' u vlastitim ili višekratnim spremnicima. Ugostiteljski zakupnici imat će rok do 30. lipnja 2027. za usklađivanje.

Prijedlogom se predviđa i šira primjena zelene javne nabave, uz poticanje nabave proizvoda s manjim utjecajem na okoliš, reciklabilne ili višekratne ambalaže te proizvoda koji omogućuju ponovno punjenje i smanjenje otpada.

Postupna provedba radi lakše prilagodbe

U Gradu ističu da je provedba zamišljena postupno kako bi se svim obveznicima omogućila prilagodba poslovanja i korištenje postojećih zaliha, bez dodatnih troškova i otpada, te napominju da se odluka donosi u okviru Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba do 2029. godine.

Predložene mjere odnosile bi se na gradska upravna tijela, ustanove kojima je osnivač Grad Zagreb te trgovačka društva u kojima je Grad jedini član društva, uključujući njihove podružnice, trgovačka društva i ustanove. Primjenjivale bi se i na ustanove u kojima je jedan od osnivača Grad Zagreb te trgovačka društva u kojima je Grad član društva i drži poslovni udio veći od 50 posto temeljnog kapitala.

Primjenjivale bi se također prilikom održavanja javnih događanja u prostorima kojima upravlja Grad Zagreb te prethodno navedene ustanove i trgovačka društva, kao i na površinama javne namjene te na zakupnike poslovnih prostora koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost (pripremu i usluživanje jela i pića) u zgradama gradskih upravnih tijela, ustanova i trgovačkih društava.

Tamo gdje postoje zdravstveni, sigurnosni ili tehnički razlozi, moći će se privremeno koristiti određeni proizvodi od plastike za jednokratnu uporabu.

Ulaganje u infrastrukturu i smanjenje otpada na izvoru

"Usporedno s ulaganjem u infrastrukturu, Grad Zagreb djeluje i na smanjenju količine otpada na samom izvoru. Centar za gospodarenje otpadom Zagreb (ZCGO) i ova Odluka zajedno djeluju na oba kraja sustava: na prevenciju nastanka otpada i na oporabu onoga koji nastane. ZCGO i ova Odluka dvije su strane iste politike", istaknula je direktorica Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (ZCGO) Ana Pavičić Kaselj na nedavnoj 13. međunarodnoj konferenciji o zaštiti okoliša u Poreču.

"Centrom zatvaramo krug i vrijedne sirovine vraćamo u uporabu, a smanjenjem plastike sprječavamo da otpad uopće nastane. Zagreb tako istodobno gradi modernu infrastrukturu i mijenja navike. To je odgovoran i dugoročan iskorak prema čišćem gradu i kružnom gospodarstvu", poručila je.

Prema njezinim riječima, planirani ZCGO u Resniku, buduće najveće takvo postrojenje u Hrvatskoj, obrađivat će oko 350.000 tona otpada godišnje, a vrijednost projektiranja i izgradnje procijenjena je na 155 milijuna eura bez PDV-a. Postrojenje bi uključivalo mehaničku i biološku obradu otpada te proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (bioplinska kogeneracija i fotonaponska elektrana).

Izgradnjom Centra, Zagreb prelazi s odlaganja na recikliranje i oporabu te stvara uvjete za zatvaranje odlagališta otpada Jakuševec, rekla je Pavičić Kaselj te najavila da će ZCGO biti izgrađen krajem 2028. odnosno početkom 2029. godine.

Grad Zagreb pokrenuo je početkom lipnja javnu nabavu, odnosno savjetovanje nabave za projektiranje i građenje ZCGO-a, za koji je gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio da ga planira dovršiti i pustiti u rad do kraja aktualnog mandata.

Tomašević je također najavio dovršetak studije o mogućoj gradskoj energani, navodeći da nacrt već sada pokazuje da bi izgradnja vlastite energane mogla biti isplativa opcija za Zagreb.