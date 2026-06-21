Meteorolog Dorian Ribarić najavio neuobičajenu situaciju za kraj lipnja: 'Treba biti na oprezu'

Toplinski val širi se gotovo cijelom Europom. Na snazi su brojna upozoranje od Španjolske do Mađarske.

Zbog temperatura koje bi u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti 40 Celzijevih stupnjeva, za sva događanja u organizaciji države zabranjena je prodaja i konzumacija alkohola. Cilj je je da se smanjile zdravstveni rizici i rasterete hitne službe.

Već su otkazani deseci vlakova, u nekim školama ne održava se nastava pa guverner Francuske središnje banke upozorava da bi velike vrućine mogle imati negativan utjecaj na gospodarski rast zemlje, među ostalim zbog šteta od požara, oluja i poplava.

Prognostičari sutra za Madrid najavljuju temperature i do 39 Celzijevih stupnjeva, a za Rim 37 stupnjeva. U Velikoj Britaniji meteorološka služba izdala je žuto upozorenje na ekstremne vrućine za ponedjeljak i utorak.

Temperature rastu i u Hrvatskoj pa nam se u studiju RTL-a pridružio naš meteorolog Dorian Ribarić.

Danas nam je stiglo ljeto, i to uz prave ljetne vrućine. Što se zapravo događa na prvi dan ljeta?

Danas je astronomski počelo ljeto, a razlog je ljetni solsticij za koji moramo skočiti malo do svemira da bismo ga objasnili. Naš planet Zemlja se okreće kako oko Sunca, tako i sam oko svoje osi, ali ta os nije potpuno uspravna - malo je nagnuta. I to točno 23,5 stupnja, a baš danas je u 10 sati i 25 minuta sjeverna polutka bila najviše okrenuta prema Suncu. Možemo reći da je najviše osunčana u cijeloj godini i onda imamo najduži dan i najkraću noć u godini. Bit će to punih 16 sati dnevnog svjetla, a od sutra će se dani početi polako skraćivati. Ali, bez brige, to je polako, nekoliko sekundi dnevno, što ćemo primijetiti tek sredinom ili u drugoj polovici kolovoza.

Krenulo je zato stvarno udarno uz upozorenja na toplinski val. Koliko će nam to trajati?

Prema sadašnjoj prognozi, vruće, sve češće i vrlo vruće potrajat će do daljnjeg. Barem do kraja lipnja, a izgledno je da će se produžiti na sam početak srpnja, pa i prvu polovicu srpnja. Iako još dan do dva na kopnu neće biti sasvim stabilno, može biti ponekog izraženijeg pljuska u popodnevnim i večernjim satima, pa i kojeg kraćeg nevremena.

Nakon nešto promjenjivijeg prvog dijela mjeseca lipnja, uoči početka ljeta, krenula nam je vrućina, val vrućine, izražena sparina. Sve neugodnije će biti u drugoj polovici idućeg tjedna kada će se toplinski val preliti i na našu unutrašnjost. Najviša dnevna temperatura bit će od barem 35 Celizija, a to nije baš uobičajena situacija za sam kraj lipnja.

DHMZ je izdao i upozorenja na takve vrućine. Koliko vrijeme može zaista biti opasno?

Rekli bismo da je normalno da je ljeti vruće, ljudi to vole, turisti naravno, ali ipak treba biti na oprezu. Ne samo zbog vrlo vrućih dana i iznimno visokih temperatura, nego će ti dani, ne samo na moru ne sve češće i na kopnu, dolaziti nakon toplih i vrlo toplih tropskih noći, gdje se temperatura ne spušta ispod 20 Celzija, čak negdje ni ispod 25 - nekad osobito na moru, ali i u središtima većih gradova zbog efekta urbanog toplinskog otoka. Takve su noći posebno teške jer se nakon dnevne vrućine ni noću ne uspijevaju rashladiti naši domovi i organizam. I onda toplinski stres samo akumuliramo iz dana u dan kako se dani redaju jedan za drugim

Kakvo nas onda ljeto čeka?

Čeka nas, kako kažu - dugo, toplo ljeto. Bit će to još jedno iznadprosječno toplo ljeto. Čini se da se nešto veće odstupanje temperature očekuje baš tijekom srpnja, ali ne možemo isključiti i nekakva kraća nevremena, barem što se tiče unutrašnjosti.