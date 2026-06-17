Tomašević na pivi dočekao 'fajrunt', a onda preokret! Objavio je sretne vijesti za navijače

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u srijedu u Zagrebu produženo je do 2h ujutro, objavio je na facebooku gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević s porukom: 'Sretno Vatreni!'

"Produžili smo radno vrijeme ugostiteljskih lokala kada igra Hrvatska. Za današnju tekmu Hrvatska - Engleska radi se do 02:00h! Sretno Vatreni!", stoji u Tomaševićevoj objavi.

Tomašević je objavio poseban video smješten u jednom kafiću. Gradonačelnik na početku sjedi za šankom, a ispred njega je krigla pive. Konobarica ga upozorava da uskoro zatvaraju te da "ide zadnja runda", na što joj Tomašević, koji drži navijački šal u rukama, odgovara: "Ali nije sad zadnja runda. Danas igra Hrvatska i kafići u Zagrebu rade do dva ujutro".

Prva utakmica na Mundijalu 2026.

Šal s kvadratićima zatim stavlja oko vrata i potpisuje odluku kojom je Grad produžio radno vrijeme ugostiteljskim objektima zbog utakmice.

Ta je odluka, u Tomaševićevom videu, razveselila okupljene navijače.

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Suparnik odabranicima Zlatka Dalića u 1. kolu skupine L je Engleska.

Utakmica je na rasporedu od 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Najvažnije informacije o događanjima oko reprezentacije Hrvatske, atmosferu, kako diše Hrvatska uoči spektakla na na At&T stadionu, možete pratiti uživo na portalu Net.hr.