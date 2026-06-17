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'SRETNO VATRENI' /

Tomašević na pivi dočekao 'fajrunt', a onda preokret! Objavio je sretne vijesti za navijače

Tomašević na pivi dočekao 'fajrunt', a onda preokret! Objavio je sretne vijesti za navijače
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Foto: Tomislav Tomašević/Facebook

Utakmica je na rasporedu od 22 sata po našem vremenu u Dallasu

17.6.2026.
19:26
Ljubiša Prica
Tomislav Tomašević/Facebook
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Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u srijedu u Zagrebu produženo je do 2h ujutro, objavio je na facebooku gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević s porukom: 'Sretno Vatreni!'

"Produžili smo radno vrijeme ugostiteljskih lokala kada igra Hrvatska. Za današnju tekmu Hrvatska - Engleska radi se do 02:00h! Sretno Vatreni!", stoji u Tomaševićevoj objavi.

Tomašević je objavio poseban video smješten u jednom kafiću. Gradonačelnik na početku sjedi za šankom, a ispred njega je krigla pive. Konobarica ga upozorava da uskoro zatvaraju te da "ide zadnja runda", na što joj Tomašević, koji drži navijački šal u rukama, odgovara: "Ali nije sad zadnja runda. Danas igra Hrvatska i kafići u Zagrebu rade do dva ujutro". 

Šal s kvadratićima zatim stavlja oko vrata i potpisuje odluku kojom je Grad produžio radno vrijeme ugostiteljskim objektima zbog utakmice. 

Ta je odluka, u Tomaševićevom videu, razveselila okupljene navijače. 

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Suparnik odabranicima Zlatka Dalića u 1. kolu skupine L je Engleska. 

Utakmica je na rasporedu od 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Najvažnije informacije o događanjima oko reprezentacije Hrvatske, atmosferu, kako diše Hrvatska uoči spektakla na na At&T stadionu, možete pratiti uživo na portalu Net.hr

Tomislav TomaševićVatreniZagrebUgostitelji
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