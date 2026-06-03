Zagrepčani ocijenili prvu godinu Tomaševićeve vlasti: 'To je njegova slika i prilika. Užas!'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je kadrovske promjene u gradskom Uredu za mjesnu samoupravu i ukIdanje radnih mjesta dvojici zaposlenika koji, prema medijskim napisima, navodno nisu htjeli blokirati doček rukometaša i pisati prekršajne naloge protiv Vlade. 24 sata piše da je Ukinuto radno mjesto šefa prometnih i komunalnih redara, a Željko Renić koji je šest godina bio na toj funkciji - spušten je čak šest radnih mjesta niže. Maknut je i voditelj Odjela prometnih redara Anton Filković na četiri stupnja niže radno mjesto. Gradonačelnik tvrdi: to nema veze s dočekom rukometaša, nego s novim Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

'Jedna godina i četiri afere'

"Taj sektor za komunalno i prometno redarstvo, odluka da se njega razdvoji i pripoji srodnim sektorima u komunalnom prometu i u komunalnim poslovima je donesena i iskomunicirana tom šefu sektora nekoliko tjedana prije dočeka tako da očito nije moglo imati veze s dočekom", rekao je Tomašević.

Iz oporbene stranke Drito poručuju da je Tomašević spreman uzurpirati ovlasti da bi silom provodio vlastitu politiku. Ovako su ocijenili prvu godinu drugog mandata ove gradske vlasti.

"Prije svega riječ je o godini lažnih obećanja. Protekli mandat govorili su da imaju četiri godine i nula afera, a sada imaju jednu godinu i četiri afere. Razbijen je prvi veliki mit o poštenju stranke Možemo. Dokazano je da ne postoji mandat razvoja i da se nesposobnost unatoč velikoj količini novca i stečenom znanju u prethodnom mandatu nastavlja", kaže predsjednica stranke, Marija Selak Raspudić.

Podijeljena mišljenja

A u našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Kako ocjenjujete prvu godinu novog mandata gradonačelnika Tomislava Tomaševića?" Evo nekih vaših odgovora:

"Svi se trude i rezultati će se vidjeti. Podržavam", kaže Gordana.

"Najviše novca pokradeno u povijesti Zagreba kroz raznorazne udruge i bicikle", smatra Ivica.

"Najbolji gradonačelnik dosad", mišljenje je Danijel, dok Ljiljana piše: "Zagreb nije nikada bio tako prljav i neodržavan. To je Tomaševićeva slika i prilika. Užas!"

"Javljam se iz Rijeke. Meni osobno je dobar i trudi se, ni u Rijeci nije bolje", kaže Željka.

Dominko kaže: "Grad je procvjetao, pun smeća."

Hvala vam na komentarima koje i dalje možete ostaviti na Facebook stranici našeg portala net.hr.