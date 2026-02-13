O ovom će se pričati! Rukometaši objavili dosad neviđenu fotografiju: Jedna riječ u prvom planu
Na društvenim mrežama pojavila se fotografija za koju se pretpostavlja da je snimljena nakon utakmice za treće mjesto
Hrvatska rukometna reprezentacija ponovno je privukla pažnju javnosti objavom fotografije koja do sada nije bila dostupna javnosti, a nastala je tijekom Europskog prvenstva na kojem je osvojena brončana medalja.
Nakon povratka u domovinu uslijedilo je veliko slavlje na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, gdje su igrači i stručni stožer pozdravili okupljene navijače. Okupljenima se prvi obratio izbornik Dagur Sigurdsson, a potom su se redom publici zahvalili i reprezentativci. Time je simbolično zaokružen uspješan turnir koji je reprezentacija odradila uz snažnu podršku s tribina.
Iako su se igrači u međuvremenu vratili klupskim obvezama i nastavku sezone, reprezentativno zajedništvo ostalo je vidljivo i izvan terena. Na društvenim mrežama pojavila se fotografija za koju se pretpostavlja da je snimljena nakon utakmice za treće mjesto. Prvi ju je objavio Mario Šoštarić, a potom su je podijelili i ostali članovi reprezentacije.
Na fotografiji se nalaze igrači u društvu svojih supruga i najbližih, u opuštenoj atmosferi nakon osvajanja medalje. Uz objavu je istaknuta samo jedna riječ, „obitelj“.
Upravo se zajedništvo tijekom prvenstva često isticalo kao jedan od ključnih faktora uspjeha. Dobra atmosfera u svlačionici, povezanost među igračima i snažan timski duh bili su vidljivi i tijekom samih utakmica.
Objavljena fotografija dodatno potvrđuje da je brončana medalja rezultat ne samo sportskog rada i taktičke pripreme, nego i stabilne momčadske strukture izvan terena. Reprezentacija je još jednom pokazala kako se uspjeh gradi na zajedništvu, a riječ „obitelj“ očito ima posebno značenje unutar ove generacije.
POGLEDAJTE VIDEO: Medalje se nižu, a klubovi 'prose' termine po gradu: 'Da imamo uvjete, šalili bismo se s njima'