O ovom će se pričati! Rukometaši objavili dosad neviđenu fotografiju: Jedna riječ u prvom planu

Hrvatska rukometna reprezentacija ponovno je privukla pažnju javnosti objavom fotografije koja do sada nije bila dostupna javnosti, a nastala je tijekom Europskog prvenstva na kojem je osvojena brončana medalja.

Nakon povratka u domovinu uslijedilo je veliko slavlje na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, gdje su igrači i stručni stožer pozdravili okupljene navijače. Okupljenima se prvi obratio izbornik Dagur Sigurdsson, a potom su se redom publici zahvalili i reprezentativci. Time je simbolično zaokružen uspješan turnir koji je reprezentacija odradila uz snažnu podršku s tribina.

Iako su se igrači u međuvremenu vratili klupskim obvezama i nastavku sezone, reprezentativno zajedništvo ostalo je vidljivo i izvan terena. Na društvenim mrežama pojavila se fotografija za koju se pretpostavlja da je snimljena nakon utakmice za treće mjesto. Prvi ju je objavio Mario Šoštarić, a potom su je podijelili i ostali članovi reprezentacije.

Na fotografiji se nalaze igrači u društvu svojih supruga i najbližih, u opuštenoj atmosferi nakon osvajanja medalje. Uz objavu je istaknuta samo jedna riječ, „obitelj“.

Foto: Screenshoot: Instagram/mario.sostaric24

Upravo se zajedništvo tijekom prvenstva često isticalo kao jedan od ključnih faktora uspjeha. Dobra atmosfera u svlačionici, povezanost među igračima i snažan timski duh bili su vidljivi i tijekom samih utakmica.

Objavljena fotografija dodatno potvrđuje da je brončana medalja rezultat ne samo sportskog rada i taktičke pripreme, nego i stabilne momčadske strukture izvan terena. Reprezentacija je još jednom pokazala kako se uspjeh gradi na zajedništvu, a riječ „obitelj“ očito ima posebno značenje unutar ove generacije.

