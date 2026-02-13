Ana iz ‘Gospodina Savršenog’ o budućnosti s dečkom: 'Ne mogu zamisliti život bez njega'

Ana Kolinger, koju su gledatelji upoznali u četvrtoj sezoni showa Gospodin Savršeni, danas proživljava jedno od najljepših razdoblja u životu. Bivša kandidatkinja nedavno je otkrila da je sretno zaljubljena, a u razgovoru za RTL.hr podijelila je detalje svoje ljubavne priče i planove za Valentinovo s partnerom Damianom.

“Kad nekoga voliš, svaki dan je Valentinovo”

Iako Dan zaljubljenih ne doživljava kao jedini poseban datum u godini, Ana i Damian odlučili su ga ipak obilježiti na sebi svojstven način.

„Kad nekoga stvarno voliš, svaki dan je Valentinovo, ali iskoristili smo ovu priliku da si poklonimo novu društvenu igru i putovanje u Grčku. Ovo Valentinovo ćemo provesti kod kuće uz tu društvenu igru, a na putovanje idemo ubrzo“, ispričala je Ana.

Umjesto velikih gesti i glamuroznih izlazaka, par bira intimnu atmosferu doma i zajedničke trenutke, što im je, kako kaže, najvažnije.

Ozbiljni razgovori o budućnosti

Budući da su već neko vrijeme zajedno i žive pod istim krovom, dotaknuli su se i ozbiljnih tema.

„Baš smo neki dan imali taj ‘ozbiljan’ razgovor i na istoj smo stranici oko svega - od stambenog pitanja do djece. Ne mogu zamisliti svoj život bez Damiana u njemu, ali još je rano da obučem bijelu haljinu. Pitajte me ponovno za šest mjeseci“, našalila se.

Iako zasad ne otkriva konkretne planove o vjenčanju, jasno je da svoju budućnost vidi uz njega.

Tko je romantičniji?

Na pitanje tko je u vezi romantičniji, Ana je bez razmišljanja za RTL.hr priznala - Damian.

„Oboje na dnevnoj bazi radimo lijepe geste jedno za drugog, ali mislim da je Damian ipak romantičniji od mene. Teško mi je izdvojiti samo jedan trenutak, ali neka to bude moj božićni poklon. Isplanirao je vikend spa retreat u Sloveniji – privatan jacuzzi na otvorenom, sauna i boca slatkog vina“, otkrila je.

Dodaje kako joj je posebno važna ljepota njihove svakodnevice.

„Možda će zvučati cringe, ali mi ćemo uz društvenu igru proslaviti ljepotu naše svakodnevice. Već neko vrijeme živimo zajedno i mislim da ne postoji osoba s kojom se bolje slažem nego s Damianom. Ljudi često zaboravljaju da su najvažnije upravo male, svakodnevne geste.“

Majstor iznenađenja

I kada su pokloni u pitanju, kaže da su oboje pažljivi i dobro se poznaju, no Damian ipak ima malu prednost.

„Imamo sličan način razmišljanja kad su u pitanju pokloni i do sada smo svaki put ‘pogodili’. Ali ono što Damianu ide bolje je faktor iznenađenja. Baš me jutros nazvao da je dostavna služba ispred zgrade s paketom za njega – izašla sam po ‘paket’, a ono buket cvijeća za mene. Tako da moram priznati, osim što me pobjeđuje u društvenim igrama, bolji je i s poklonima.“

Čini se da je Ana nakon televizijske potrage za ljubavlju svoju sreću pronašla daleko od kamera i da joj danas, kako sama kaže, ne treba poseban datum da bi slavila ljubav.

