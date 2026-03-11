Meghan Markle naplaćuje druženje u Sydneyu: Obožavatelji šokirani cijenom ulaznica

Američka glumica i vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (44) sljedećeg mjeseca putuje u Australiju zajedno sa suprugom, britanskim princem Harryjem (41). Tijekom posjeta Sydneyu Meghan će biti počasna gošća na posebnom trodnevnom događaju namijenjenom ženama, gdje će održati govor na gala večeri.

Foto: I-Images/Zuma Press/Profimedia

Riječ je o luksuznom vikend-programu uz ocean koji uključuje niz aktivnosti poput joge, meditacije, svečane večere i zabave, a organizatori ga opisuju kao priliku za opuštanje, inspirativne razgovore i druženje.

Ulaznice izazvale šok

Ipak, najviše pažnje privukle su visoke cijene ulaznica. Osnovna karta za trodnevni događaj stoji oko 1439 funti, odnosno približno 1665 eura, a uključuje smještaj u hotelu na plaži i sudjelovanje u svim planiranim aktivnostima.

Za one koji žele ekskluzivnije iskustvo dostupne su i VIP ulaznice koje koštaju oko 1705 funti (1973 eura). Takva ulaznica omogućuje sjedenje u prvim redovima na gala večeri, ali i grupnu fotografiju s Meghan Markle. Upravo ta fotografija, prema procjenama, sudionice zapravo stoji dodatnih 266 funti, odnosno oko 308 eura.

Sjećanja na prvu turneju

Harry i Meghan posljednji su put posjetili Australiju 2018. godine, kada su kao bračni par krenuli na svoju prvu veliku kraljevsku turneju. Tijekom 16 dana obišli su Australiju, Fidži, Tongu i Novi Zeland te odradili čak 76 službenih angažmana, dok su ih na svakom koraku dočekivale velike mase ljudi.

U knjizi “Dvorani: Skrivena moć iza krune” britanskog novinara Valentinea Lowa navodi se da je Meghan uživala u velikoj pozornosti javnosti, ali da joj je bilo neobično stalno sudjelovati u susretima s građanima i rukovanju s velikim brojem ljudi. Prema navodima iz knjige, u jednom je trenutku navodno komentirala kako ne može vjerovati da za takve obaveze nije plaćena.

I princ Harry ima svoj nastup

Osim Meghan, i princ Harry imat će važan angažman tijekom posjeta Australiji. On će govoriti na summitu InterEdge u Melbourneu, koji je posvećen profesionalnom razvoju i mentalnom zdravlju na radnom mjestu.

Ulaznice za taj događaj počinju od 1054 funte (oko 1219 eura), a prihod od prodaje namijenjen je humanitarnoj organizaciji Lifeline.

POGLEDAJTE VIDEO:Zoran Milanović poslao poruku koja će odjeknuti u Bruxellesu