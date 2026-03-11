FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SKUPI SUSRET /

Meghan Markle naplaćuje druženje u Sydneyu: Obožavatelji šokirani cijenom ulaznica

Meghan Markle naplaćuje druženje u Sydneyu: Obožavatelji šokirani cijenom ulaznica
×
Foto: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau/Bestimage/Profimedia

Meghan Markle bit će počasna gošća na luksuznom trodnevnom događaju u Sydneyu

11.3.2026.
15:21
Hot.hr
Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau/Bestimage/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka glumica i vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (44) sljedećeg mjeseca putuje u Australiju zajedno sa suprugom, britanskim princem Harryjem (41). Tijekom posjeta Sydneyu Meghan će biti počasna gošća na posebnom trodnevnom događaju namijenjenom ženama, gdje će održati govor na gala večeri.

Meghan Markle naplaćuje druženje u Sydneyu: Obožavatelji šokirani cijenom ulaznica
Foto: I-Images/Zuma Press/Profimedia

Riječ je o luksuznom vikend-programu uz ocean koji uključuje niz aktivnosti poput joge, meditacije, svečane večere i zabave, a organizatori ga opisuju kao priliku za opuštanje, inspirativne razgovore i druženje.

Ulaznice izazvale šok

Ipak, najviše pažnje privukle su visoke cijene ulaznica. Osnovna karta za trodnevni događaj stoji oko 1439 funti, odnosno približno 1665 eura, a uključuje smještaj u hotelu na plaži i sudjelovanje u svim planiranim aktivnostima.

Za one koji žele ekskluzivnije iskustvo dostupne su i VIP ulaznice koje koštaju oko 1705 funti (1973 eura). Takva ulaznica omogućuje sjedenje u prvim redovima na gala večeri, ali i grupnu fotografiju s Meghan Markle. Upravo ta fotografija, prema procjenama, sudionice zapravo stoji dodatnih 266 funti, odnosno oko 308 eura.

Sjećanja na prvu turneju

Harry i Meghan posljednji su put posjetili Australiju 2018. godine, kada su kao bračni par krenuli na svoju prvu veliku kraljevsku turneju. Tijekom 16 dana obišli su Australiju, Fidži, Tongu i Novi Zeland te odradili čak 76 službenih angažmana, dok su ih na svakom koraku dočekivale velike mase ljudi.

U knjizi “Dvorani: Skrivena moć iza krune” britanskog novinara Valentinea Lowa navodi se da je Meghan uživala u velikoj pozornosti javnosti, ali da joj je bilo neobično stalno sudjelovati u susretima s građanima i rukovanju s velikim brojem ljudi. Prema navodima iz knjige, u jednom je trenutku navodno komentirala kako ne može vjerovati da za takve obaveze nije plaćena.

I princ Harry ima svoj nastup

Osim Meghan, i princ Harry imat će važan angažman tijekom posjeta Australiji. On će govoriti na summitu InterEdge u Melbourneu, koji je posvećen profesionalnom razvoju i mentalnom zdravlju na radnom mjestu.

Ulaznice za taj događaj počinju od 1054 funte (oko 1219 eura), a prihod od prodaje namijenjen je humanitarnoj organizaciji Lifeline.

POGLEDAJTE VIDEO:Zoran Milanović poslao poruku koja će odjeknuti u Bruxellesu

Meghan MarklePrinc Harry
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx