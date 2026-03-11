Meghan Markle naplaćuje druženje u Sydneyu: Obožavatelji šokirani cijenom ulaznica
Meghan Markle bit će počasna gošća na luksuznom trodnevnom događaju u Sydneyu
Američka glumica i vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (44) sljedećeg mjeseca putuje u Australiju zajedno sa suprugom, britanskim princem Harryjem (41). Tijekom posjeta Sydneyu Meghan će biti počasna gošća na posebnom trodnevnom događaju namijenjenom ženama, gdje će održati govor na gala večeri.
Riječ je o luksuznom vikend-programu uz ocean koji uključuje niz aktivnosti poput joge, meditacije, svečane večere i zabave, a organizatori ga opisuju kao priliku za opuštanje, inspirativne razgovore i druženje.
Ulaznice izazvale šok
Ipak, najviše pažnje privukle su visoke cijene ulaznica. Osnovna karta za trodnevni događaj stoji oko 1439 funti, odnosno približno 1665 eura, a uključuje smještaj u hotelu na plaži i sudjelovanje u svim planiranim aktivnostima.
Za one koji žele ekskluzivnije iskustvo dostupne su i VIP ulaznice koje koštaju oko 1705 funti (1973 eura). Takva ulaznica omogućuje sjedenje u prvim redovima na gala večeri, ali i grupnu fotografiju s Meghan Markle. Upravo ta fotografija, prema procjenama, sudionice zapravo stoji dodatnih 266 funti, odnosno oko 308 eura.
Sjećanja na prvu turneju
Harry i Meghan posljednji su put posjetili Australiju 2018. godine, kada su kao bračni par krenuli na svoju prvu veliku kraljevsku turneju. Tijekom 16 dana obišli su Australiju, Fidži, Tongu i Novi Zeland te odradili čak 76 službenih angažmana, dok su ih na svakom koraku dočekivale velike mase ljudi.
U knjizi “Dvorani: Skrivena moć iza krune” britanskog novinara Valentinea Lowa navodi se da je Meghan uživala u velikoj pozornosti javnosti, ali da joj je bilo neobično stalno sudjelovati u susretima s građanima i rukovanju s velikim brojem ljudi. Prema navodima iz knjige, u jednom je trenutku navodno komentirala kako ne može vjerovati da za takve obaveze nije plaćena.
I princ Harry ima svoj nastup
Osim Meghan, i princ Harry imat će važan angažman tijekom posjeta Australiji. On će govoriti na summitu InterEdge u Melbourneu, koji je posvećen profesionalnom razvoju i mentalnom zdravlju na radnom mjestu.
Ulaznice za taj događaj počinju od 1054 funte (oko 1219 eura), a prihod od prodaje namijenjen je humanitarnoj organizaciji Lifeline.
