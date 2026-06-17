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VATRENO LUDILO /

Hrvatska počinje nastup na SP-u protiv Engleske: Javio nam se Duvnjak, Tucak...: 'Svi smo uz vas'

Najvažnije informacije o događanjima oko reprezentacije Hrvatske pratite UŽIVO na portalu Net.hr

17.6.2026.
5:45
Vehmir DžakmićSilvijo Maksan
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Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Suparnik odabranicima Zlatka Dalića u 1. kolu skupine L je Engleska. Utakmica je na rasporedu od 22:00 po našem vremenu u Dallasu. Najvažnije informacije o događanjima oko reprezentacije Hrvatske, atmosferu, kako diše Hrvatska uoči spektakla na na At&T stadionu, možete pratiti uživo na portalu Net.hr. 

Tekstualni prijenos utakmice Engleske i Hrvatske UŽIVO ćete moći pratiti na portalu Net.hr od 22:00. 

05:46 - Dobro jutro dragi čitatelji Net.hr-a, nogometni zaljubljenici, domoljubi. Osvanuo je dan kad hrvatska nogometna reprezentacija započinje svoj nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Svi smo uzbuđeni i jedva čekamo da počne. Legendarni bivši kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak javio se RTL-ovom portalu Net.hr i poslao emotivnu poruku Vatrenima

"Dragi naši Vatreni. Sretno na ovom Svjetskom prvenstvu. Jedva čekamo da krene. Navijat ćemo, pratit ćemo. Kako god završilo, vi ste nas toliko učinili ponosnima i sretnima, da ste uvijek naši pobjednici. Želim vam svu sreću, pogotovo u prvoj utakmici. Iznad svih - Hrvatska". 

Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije, također nam se javio i poslao poruku hrvatskim nogometašima:

"Jedva čekamo svi da počne. Naravno, cijela Hrvatska će biti uz vas. Navijat ćemo svi, a vi kao i dosad. Svim srcem i dat će Bog da bude dobro. Svim srcem za Hrvatsku". 

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