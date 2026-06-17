Šuker šokirao prognozom: Engleska je veliki favorit, ali Hrvatska ima tajno oružje!

Bivši hrvatski nogometaš Davor Šuker, koji je na Svjetskom prvenstvu u ulozi ambasadora organizatora natjecanja FIFA-e, smatra da je Engleska favorit u utakmici s Hrvatskom.

"Očekujem dobru utakmicu. Engleska je po meni favorit, ali znate da mi Hrvati volimo igrati protiv velikih", rekao je 58-godišnji Šuker iz Dallasa u razgovoru za španjolsku postaju Radio Marca.

Bivši napadač Seville, Real Madrida i londonskog Arsenala nazočit će utakmici.

"Nadam se opuštanju Engleza i da će (Luka) Modrić kao kapetan pronijeti slavu naše reprezentacije", rekao je.

Napomenuo je, međutim, da je Engleska jedan od favorita za naslov na koji čeka 60 godina.

"Imaju sjajnog strijelca (Harrya Kanea), njemačkog trenera (Thomasa Tuchela), sve što je potrebno jednoj ekipi. Bude li vladala dobra energija mogu stići daleko. Nadam se da neće imati dobar dan u utakmici s Hrvatskom", izjavio je Šuker.

Hrvatska je na posljednjem Svjetskom prvenstvu 2022. osvojila brončanu medalju, a 2018. srebrnu. Brončanu medalju je osvojila i 1998., kada je Šuker bio najbolji strijelac prvenstva.

"Tada smo izgradili kuću iz podruma. Tri medalje su nešto sjajno. I to je ljepota nogometa, što igra srce, a ne novac. Što i male, te zemlje srednje veličine, također mogu uspjeti", napomenuo je.

Upitan o uspjesima Hrvatske, rekao je: "Malo novca, velika glad i igranje za svoju zemlju srcem".

Šuker je najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije s 45 zabijenih golova od 1991. do 2002.

"Ovo je najveće natjecanje na svijetu, sjećam se 1998... Ja bih sada platio da mogu izaći na teren i zaigrati, ali godine su tu", rekao je.

Od reprezentacije se oprostio na Svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji kada Hrvatska nije prošla skupinu.

Šuker je pohvalio aktualnog 40-godišnjeg kapetana i veznog igrača reprezentacije Modrića.

"Njegov život je filmska priča. Hollywood ili Netflix bi mogli napraviti film. Imao je toliko otežavajućih okolnosti u životu, prelasci iz klubova, rat, gubitak člana obitelji.... On je igrač za primjer i hvala Bogu što ga imamo u Hrvatskoj", rekao je o igraču sa 198 nastupa za Hrvatsku.

"Sada su me pitali gdje će nastaviti karijeru, u Milanu ili Real Madridu. Vjerujem da će se dogoditi nešto s Real Madridom. Sigurno će se vratiti u Real Madrid, ali ne znamo na koji način. Pričekajmo da završi Svjetsko prvenstvo pa ćemo vidjeti što će biti", izjavio je Šuker.

"Kao igrač ili dio stožera?", upitao je radijski voditelj. "Ne mogu reći više, ostavi prijatelju nešto u zraku, ne mogu reći sve. Sigurno će biti nešto s Real Madridom", dodao je nekadašnji Realov golgeter.

Modriću istječe ugovor s Milanom 30. lipnja. U Italiju je došao prije godinu dana iz Real Madrida s kojim je osvojio 28 trofeja.

Šuker je javno čestitao 79-godišnjem Florentinu Perezu na novom mandatu na čelu Real Madrida, osvojenom ovaj mjesec na klupskim izborima.

"Najbolji predsjednik na svijetu je gospodin Florentino Perez", naglasio je.

Šuker vjeruje da će novi Realov trener Jose Mourinho, pristigao iz Benfice, unijeti red u svlačionicu "kraljevskog kluba".

"U nogometu je potrebno imati trenera koji 'ima svlačionicu', a vjerujem da će ju on znati kontrolirati. Jer u nekim utakmicama koje sam gledao, kao primjerice protiv Seville, vidio sam neka opuštanja, a potrebno je ići do krajnjih granica", dodao je spomenuvši francuskog veznjaka Eduarda Camavingu u negativnom kontekstu.

Bivši nogometaš je rekao da Španjolci ne moraju brinuti zbog remija 0-0 na startu sa Zelenortskim otocima.

"Siguran sam da će otići daleko na ovom prvenstvu", zaključio je.

Šuker je bio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza od 2012. do 2021. godine.