Je li moguće? Nećete vjerovati što ovaj ugostitelj nudi za utakmicu protiv Engleske: Ide u neviđeni rizik

Sutra će sve oči u Hrvatskoj biti uprte u utakmicu Vatrenih protiv Engleske - na naš prvi susret na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Kako to uvijek biva, neki su odlučili otići korak dalje pa tako i jedan ugostitelj iz Svete Nedelje.

Naime, na Facebook profilu Caffe Bar Time objavljena je nesvakidašnja pogodnost za navijače.

Vlasnik ugostiteljskog objekta smještenog u Novakima, najavio je da će u slučaju pobjede hrvatske reprezentacije sav promet ostvaren tijekom utakmice ići na račun kuće.

Objava je brzo privukla pozornost na Facebooku te izazvala različite reakcije i komentare.

Mnogi su odmah podržali ovu inicijativu i napisali "Bravo za gazdu", drugi pak smatraju da je ovo veliki rizik za sam kafić.

"Zna gazda jako dobro što radi", glasi jedan od komentara dok drugi dodaje: "Ljudino, zaje*a si se, ali svaka čast. Pravi si čovik, Hrvatska dobiva laganica."

Drugi mu pišu da će "dobro zaraditi, a jedan je korisnik napisao: "Lako za Englesku... Ajd protiv Paname tako stavi. To moraš baš biti, kako bi Mirko Filipović rekao, đek.... Ali svakako, bravo za inicijativu..."

Neki su pitali i hoće li ako utakmica završiti izjednačeno ići "pola-pola" na što su mu iz kafića odgovorili "Haha ne, ipak ciljamo na pobjedu."

Objava ima preko tisuću reakcija, a sada ostaje zanimljivo vidjeti hoće li "gazda" iz ovog izaći s "velikim gubitkom" ili će baš zbog svog nesvakidašnjeg poteza privući još više gostiju.