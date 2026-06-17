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Hrvatska ili Engleska: Preslatka boxerica Rajli predvidjela pobjednika?

Uoči večerašnjeg okršaja Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu 2026., svoju je prognozu dala i bokserica Rajli. Pred nju su postavljena dva tanjura s hranom, označena imenima reprezentacija, a ona je bez puno razmišljanja odabrala Englesku.

Naravno, riječ je o zabavnoj prognozi koja ne mora značiti ništa, no hrvatski navijači sigurno se nadaju da je Rajli ovoga puta pogriješila.

Hoće li simpatična bokserica biti u pravu ili će Vatreni razveseliti navijače velikom pobjedom, saznat ćemo večeras od 22 sata.

Tekstualni prijenos utakmice Engleske i Hrvatske UŽIVO ćete moći pratiti na portalu Net.hr od 22:00

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17.6.2026.
11:26
Sportski.net
Svjetsko Prvenstvo 2026.
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