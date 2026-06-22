Zašto je rijeka opasna? Spasioci otkrili što izbjegavati: 'Ne precjenjujte vlastite sposobnosti'

PAZITE NA POSLJEDICE! /

Prije dva dana dječak od osam godina, prije 10 dana dječak od 14. Kupanje u Dravi za obojicu je završilo tragično. Utapanje je u Hrvatskoj jedan od najčešćih uzroka smrti djece, samo lani u jezerima, rijekama i moru utopilo se ukupno 99 ljudi. Rijeke su posebno problematične, zbog virova i nepredvidivih struja, zbog dubine, mulja i granja. Pa i policija apelira na građane da ne koriste kupališta bez nadzora, i da djecu ne puštaju na rijeku bez nadzora. Više pogledajte u prilogu