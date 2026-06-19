Što se događa s biserom Jadrana? 'Pogledajte sami - sve je prazno, čak i hoteli!'

Ljeto nam je pred vratima, uskoro stižu i strani gosti te najveće gužve na Jadranu. Premda ih je u prvih pet mjeseci ove godine bilo pet posto više nego u istom razdoblju lani, ostaje pitanje hoće li se taj trend nastaviti i tijekom glavnog dijela turističke sezone.

Vlasnici apartmana i turističkih agencija u Opatiji tvrde da je gostiju trenutačno manje nego prošle godine te upozoravaju da je predsezona podbacila.

Vilijeva obitelj iznajmljivanjem se bavi već 70 godina, no sada ozbiljno razmišlja o promjeni poslovnog modela.

"Mi smo ostavili iste cijene, iz jednostavnog razloga jer razmišljamo da se prebacimo na drugi najam i počnemo iznajmljivati radnicima koji rade po hotelima, pošto smo mi tu blizu. Po mojim izračunima, više se neće isplatiti iznajmljivati. Moj brat, koji ima apartman ovdje do mene, već je primio radnike koji rade u obližnjem restoranu", kaže vlasnik apartmana u Opatiji Vili Jeletić.

Njegov apartman za šest osoba trenutačno stoji 70 eura po noćenju, dok će u špici sezone cijena iznositi 150 eura. Ako procijeni da je potrebno, spreman ju je sniziti na 130 eura.

Inače, apartmani za četvero na Kvarneru tijekom glavne sezone prosječno stoje između 130 i 200 eura, dok je prosječna cijena u predsezoni oko 80 eura. No upravo je predsezona, tvrde iznajmljivači, bila vrlo slaba pa mnogi ovih dana uopće nemaju goste.

Uz to upozoravaju na sve veće troškove poslovanja.

"Imam registriran apartman za četiri osobe plus dva, znači dvije spavaće sobe i dnevni boravak. Terasa je 80 kvadrata. Nekad je namet bio 100 eura po osobi, sada je oko 200 eura. Ako se sve još više podigne, bit će i 300 eura po osobi", ističe Jeletić.

Slična je situacija, tvrde, i u turističkim agencijama. Margarita Šepić, vlasnica turističke agencije u Opatiji koja nudi izlete brodovima, kaže kako je stanje vidljivo već na prvi pogled.

"Nisam baš sklona tome da to naglašavam, ali pogledajte sami. Stvarno je sve prazno. I hoteli su nam prazni. Nadamo se da će gosti doći u srpnju. Sezona još nikad nije omanula pa valjda neće ni ove godine. Zašto nema gostiju, ne znam. Možda djelomično zbog cijena, ali ne vjerujem da je samo zbog toga. Mislim da je razlog ukupna politička situacija u svijetu", kaže Šepić.

Turisti, pak, primjećuju rast cijena, osobito kada je riječ o piću.

"Da, jedemo u restoranima svaki dan. Što se hrane tiče, nije tako loše. Alkohol je poskupio. Platili smo više od 20 eura za bocu vina, prosječnog, ne nekog vrhunskog. Ne postoji loše hrvatsko vino, očito. Ali to je vjerojatno više nego što bismo platili u Ujedinjenom Kraljevstvu, možda pet ili šest eura", rekao je Steven iz Velike Britanije.

No nisu svi ugostitelji podizali cijene. Oni koji su ih, kako tvrde, zadržali u realnim okvirima danas imaju pune restorane i goste koji im se redovito vraćaju.

"Od 9 do 19 eura za pizze, od tri i pol do pet i pol eura za pivo, špricevi su nam sedam eura, rakije po pet eura, tako da stvarno mislim da imamo cijene pristupačne za sve. Njima zapravo ništa nije ni skupo. Znaju da će za kvalitetu i dobar odrezak platiti malo više, ali u principu im to ne smeta", kaže Patricija Pudina, voditeljica trattorije u Opatiji.

Sličnog je mišljenja i Maria iz Mađarske.

"Je li skupo? Možda. Ali u Mađarskoj, mi smo iz Budimpešte, otprilike je isto", rekla je.

A kada je riječ o jednoj od nezaobilaznih ljetnih poslastica, kuglica sladoleda u Opatiji zasad se još drži na cijeni od dva i pol eura.