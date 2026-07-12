'Više te ne volim!' Zverev nakon poraza nasmijao publiku, Sinner ispisao povijest

Nevjerojatno je ponovno pobijediti u Wimbledonu, kazao je talijanski tenisač Jannik Sinner nakon što je u finalu trećeg teniskog Grand Slam turnira sezone, nakon skoro četiri sata igre pobijedio Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4.

Sinner je tako obranio naslov pobjednik u All England Clubu postavši deseti tenisač u Open Eri kojem je to uspjelo. Prije njega wimbledonsku titulu su obranili Rod Laver, John Newcombe, Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Đoković i Carlos Alcaraz. Rekorderi su Borg i Federer sa po pet uzastopnih titula u Wimbledonu.

Za 24-godišnjeg Talijana ovo je ukupno i peti Grand Slam naslov. Ima i dva Australain Opena, te jedan US Open.

"Ponovna pobjeda na Wimbledonu je nevjerojatna. Jako sam sretan zbog pobjede, ali i zbog razine na kojoj smo obojica igrali," kazao je.

"Obojica smo jako dobro započeli meč. Pripremili smo se na najbolji mogući način, ponovno je bilo nevjerojatno finale, a za to su uvijek potrebna dva igrača, a Sascha i ja smo pokušali dati sve od sebe," dodao je.

Istaknuo je kako je igranje finala poseban trenutak.

"U nedjelju ujutro kad se probudiš, osjetiš tremu. To je jako, jako poseban dan. Nikada ne uzimam stvari zdravo za gotovo. Tijekom svih ovih tjedana bilo je nevjerojatno," kazao je Talijan zahvalivši se i organizatorima, te sakupljačima loptica.

"Činite nam život na terenu što jednostavnijim, zahvaljujući cijeloj organizaciji iza kulisa, ovo je zaista najposebniji turnir koji imamo tijekom cijele godine. Vidimo se sljedeće godine."

U prvom setu oba su tenisača držala svoj servis. Jedinu break loptu imao je Sinner pri vodstvu 4-3, ali je Zverev izvukao gem. Na koncu je odluka pala u 13. igri. Kod rezultata 8-7, Nijemac je napravio mini break za 9-7 i vodstvo 1-0 u setovima.

Drugi set je također prošao bez oduzetih servisa, nije bilo niti break lopti, pa je ponovo odlučivao "tiebreak". Prvi tenisač svijeta je poveo 4-0 uz dva mini breaka, Zverev je smanjio na 4-2, no Sinner je uzvratio s tri poena u nizu za 7-2 i 1-1 u setovima.

U trećem setu dogodio se i prvi break. Sinner je pri vodstvu 4-3, oduzeo servis svom suparniku, poveo 5-3, a potom bez izgubljenog poena osvojio gem, a time i set.

Sličan rasplet vidjeli smo i u četvrtom setu, Talijan je kod rezultata 3-3 napravio break i potom prednost obranio do kraja seta za konačnih 3-1 i veliko slavlje.

Prvi tenisač svijeta će u ponedjeljak imati prednost od 4.970 bodova nad novim drugim igračem svijeta Zverevom. Talijan napušta London i s čekom prvaka od 3.6 milijuna funti.

Sinneru je to 30. naslov u karijeri pri čemu šesti ove godine. S druge strane Zverev je u svom 43. finalu upisao 18. poraz. Bilo je to njegovo peto Grand Slam finale, pri čemu četvrti poraz. Jedini Grand Slam osvojio je ove godine u Parizu.

"Više te ne volim," poručio je Zverev svom suparniku nakon desetog uzastopnog poraza.

"Još jednom je pokazao zašto je najbolji igrač na svijetu. Bilo je sjajno dijeliti središnji teren s tobom tijekom inala. Nije mi išlo od ruke, ali čestitam tebi. Iza mene su dva nevjerojatna mjeseca," dodao je.

Zverev se potom zahvalio i publici.

"Nikad nisam osjetio takvu podršku na Wimbledonu. Vi ste veliki razlog zašto sam stigao do finala. Nažalost, i ovaj tip (Sinner) će se vratiti. Velika je čast vidjeti toliko posebnih ljudi, posebno vas, Vaša Visosti. Ogromna je čast igrati na ovom terenu," naglasio je.

Boris Becker i Michael Stich ostaju jedini Nijemci koji su podigli trofej u All England Clubu. Zverev je bio prvi Nijemac koji je stigao do finala Wimbledona od Beckera 1995. godine.