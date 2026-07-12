Stiže nasljednik Zlatka Dalića: Pratite uživo veliko predstavljanje novog izbornika Hrvatske

Hrvatski nogometni savez u ponedjeljak bi trebao predstaviti novog izbornika A reprezentacije. Nakon odlaska Zlatka Dalića, očekuje se povratak Slavena Bilića na klupu Vatrenih, čime bi započeo njegov drugi mandat.

Bilić je od ranije slovio kao glavni kandidat, a bez angažmana je posljednje dvije godine nakon odlaska iz saudijskog Al-Fateha.

Splićanin je kao igrač nastupao za Hajduk, Karlsruher, West Ham i Everton, a za Hrvatsku je upisao 44 nastupa te bio dio generacije koja je osvojila broncu na SP-u 1998. godine.

Prvi mandat na klupi reprezentacije trajao mu je od 2006. do 2012., a najviše se pamti Euro 2008. i stvaranje momčadi koja je kasnije osvojila srebro na SP-u u Rusiji.

Nakon toga vodio je brojne klubove poput Lokomotiva Moskve, Bešiktaša, West Hama i West Bromwicha. Iako ima bogato iskustvo, u klupskoj karijeri nije osvojio veći trofej.