Osvajač povijesne bronce s Vatrenima: 'Bilićev odabir je garancija, ali i on bi bio legitiman izbor'

Nakon ere Zlatka Dalića, koja je Hrvatskoj donijela dva svjetska i jedno odličje u Ligi nacija, hrvatska nogometna reprezentacija je pred novim početkom. Glavni favorit za preuzimanje klupe Vatrenih je Slaven Bilić, a o tom potencijalnom odabiru HNS-a razgovarali smo s legendarnim trenerom Brankom Ivankovićem, pomoćnikom Ćire Blaževića u stožeru koji je 1998. godine osvojio povijesnu svjetsku broncu.

Ivanković smatra da je Bilić pogođen izbor koji jamči stabilnost, no upozorio je i na golem teret koji sa sobom nosi nasljeđivanje najuspješnijeg izbornika u povijesti.

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'Bilić je garancija kontinuiteta'

Na pitanje je li Slaven Bilić, kao glavni favorit, dobar izbor HNS-a i u kojem smjeru će reprezentacija ići pod njegovim vodstvom, Branko Ivanković nema dileme i smatra da je kvaliteta domaćih stručnjaka neupitna te da je Bilić siguran odabir.

"Ono što je sigurno je da su hrvatski treneri jako, jako dobri. Bilić je izbor koji ima iza sebe iskustvo rada u reprezentaciji i u klubovima. Svi mi vjerujemo da će se nastaviti taj niz dobrih rezultata i da naša reputacija i dalje ostaje kompetitivna", istaknuo je Ivanković i dodao:

"Pokazali smo da imamo potencijal, kvalitetu, znanje i sve što treba i jasno ne vidim razloga da se to ne nastavi. Pogotovo jer znam Bilićev rad i vjerujem da on može apsolutno nastaviti taj kontinuitet. Odabir Bilića je jedna garancija da će se nastaviti kontinuitet rezultata hrvatske nogometne reprezentacije."

Ogromno nasljeđe i realna očekivanja

Novi izbornik će se definitivno suočiti s golemim pritiskom Dalićevih uspjeha jer je njegovo nasljeđe ogromno, na što je Ivanković dao sljedeći komentar:

"Ja ne razmišljam da mi sad moramo osvajati medalje. Želim da budemo kompetitivni, da sudjelujemo na svim velikim natjecanjima i da na tim natjecanjima naše izvedbe budu što je moguće bolje".

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"Jasno da je uvijek prvi cilj plasirati se. Drugi cilj je proći skupinu i onda, naravno, sve ovisi o situaciji. Ne treba sanjati o medaljama ili ne znam kakvim akrobacijama. Naravno, to je uvijek želja, jer mi smo pokazali da imamo potencijal i kvalitetu", objasnio je Ivanković.

Hoće li Bilić donijeti dramatične promjene?

Svaki novi izbornik donosi svoje ideje, pa se postavlja pitanje hoće li se igra Vatrenih značajno promijeniti Bilićevim dolaskom. Ivanković očekuje određene novosti, ali ne i revoluciju.

"Sigurno da svaki trener donosi neke novine. Svaki trener radi neke promjene u skladu s njegovom vizijom i filozofijom. Ali, siguran sam da ćemo ostati na tragu Hrvatske koja je uvijek gajila igru i uvijek imala kvalitetu", kaže Ivanković.

"Očekujem da će Bilić donijeti određene promjene u samoj reprezentaciji, možda u samoj igri, ali teško da se može očekivati neke dramatične promjene", dodao je.

'I Olić bi bio legitiman izbor'

Osim Bilića, u javnosti su se spominjali i drugi kandidati, poput Ivice Olića. Ivanković je istaknuo da hrvatski nogomet ne oskudijeva kvalitetnim trenerskim rješenjima.

"Rekao sam u uvodu, hrvatski treneri su jako dobri i svaki kandidat je relevantan. Recimo, Olić, koji je u fazi stvaranja i afirmacije, također bi bio legitiman izbor. Tako je došao i Kovač", zaključio je Ivanković.