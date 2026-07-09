Ivica Olić poslao poruku Daliću kakvu do sada nismo vidjeli

Na sastanku u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza u srijedu, dosadašnji izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi Vatrenih.

Mnogi su igrači i suradnici pozdravili izbornika emotivnim porukama, a to je u četvrtak napravio i pomoćnik Zlatka Dalića, Ivica Olić.

"Nakon devet godina zajedničkog rada došao je trenutak da se zahvalim čovjeku s kojim sam imao čast dijeliti svakodnevicu hrvatske nogometne reprezentacije.

Hvala ti, Šefe, na ukazanom povjerenju, prilici koju si mi pružio i na svim zajedničkim trenucima koje ćemo zauvijek pamtiti. Bila je privilegija biti dio stožera koji je ostvario povijesne rezultate i predstavljati Hrvatsku na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima.

Od tebe sam, kao trener i kao čovjek, naučio mnogo. Naučio sam da se najveći autoritet ne gradi glasom, nego primjerom; da se uspjesi ostvaruju zajedništvom, vjerom i međusobnim poštovanjem te da se i u najtežim trenucima ostaje miran, dostojanstven i vjeran svojim načelima.

Tvoja ljudskost, skromnost, iskrenost i sposobnost da u svakom čovjeku prepoznaš ono najbolje jednako su velike kao i tvoje stručno znanje, vizija i rezultati koje si ostvario. Upravo zbog toga stekao si poštovanje svih koji su imali priliku raditi s tobom.

Hvala ti na prijateljstvu, podršci i svemu što smo zajedno prošli. Iskreno ti želim puno zdravlja, osobne sreće i još mnogo uspjeha u svim izazovima koji su pred tobom. Siguran sam da ćeš, gdje god radio, ostaviti isti trag kakav si ostavio u hrvatskom nogometu", napisao je Olić na svome Instagramu.

Ivica Olić je trenutni izbornik U-21 reprezentacije Hrvatske, a spominjao se i kao nasljednik Zlatka Dalića u A selekciji. Ipak, sve upućuje na povratak Slavena Bilića na izborničko mjesto.