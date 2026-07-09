Atraktivne navijačice obilježile su nokaut fazu Svjetskog prvenstva: Dominira Južna Amerika

Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi, osim vrhunskog nogometa, ponovno je u prvi plan stavilo i uzavrelu atmosferu s tribina. Navijačice iz cijelog svijeta plijene pažnju strašću i izgledom, a neke od njih su se u nokaut fazi posebno istaknule i postale prave medijske zvijezde, ponekad zasjenivši i same aktere na terenu.

Argentinke službeno najljepše

Prema anketi provedenoj na tri tisuće američkih navijača, upravo su navijačice Argentine proglašene najatraktivnijima na turniru. Njihova strastvena podrška Lionelu Messiju i ostatku momčadi postala je globalni fenomen. Tribine ispunjene plavo-bijelim dresovima svjedoče o dubokoj povezanosti nacije s nogometom. Među njima se ističu i supruge nogometaša, takozvane WAGs, predvođene Messijevom suprugom Antonelom Roccuzzo, koja i sama ima milijunsku pratiteljsku bazu.

Zvijezde iz Kolumbije i Meksika

Latinoamerička strast nije ostala nezamijećena. Kolumbijsku influencericu Evely Cardenas mnogi su svjetski mediji prozvali jednom od najljepših, a njezina pojava na tribinama redovito je bila meta fotoreportera, što je dovelo do eksplozije broja pratitelja. Ništa manje zapažena nije bila ni Meksikanka poznata kao 'Thehtowngirl'. Njezina burna proslava gola protiv Južne Koreje postala je viralni hit, a snimka emotivne i atraktivne reakcije brzo se proširila društvenim mrežama.

Hrvatska ikona i nova lica

Kad se govori o najpoznatijim navijačicama svijeta, ime Ivane Knoll je nezaobilazno. Status globalne ikone, stečen u Rusiji i učvršćen u Katru, sada je potvrdila i u Americi. Njezine odjevne kombinacije s motivima crveno-bijelih kvadratića postale su zaštitni znak i privlače medijsku pažnju gdje god se pojavi. No, nije jedina. Pažnju je privukla i Marina Kalinić, Hrvatica iz Amerike, čija je burna reakcija na jednu sudačku odluku postala viralna senzacija.

Iako je reprezentacija Egipta dogurala do nokaut faze, medijski izvještaji nisu posebno isticali njihove navijačice. Fokus je bio usmjeren na dramatične utakmice i kontroverze oko suđenja, pokazujući da ponekad nogomet ipak uspije ostati u prvom planu.