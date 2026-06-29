Od Hrvatica i Bosanki do Kolumbijki i Brazilki: Ove navijačice su obilježile grupnu fazu SP-a

Svjetsko nogometno prvenstvo nije samo pozornica za najbolje svjetske nogometaše, već i globalni festival kultura, boja i emocija. Dok se na terenima bore za titulu prvaka, na tribinama se odvija jednako uzbudljiva priča. Navijači iz cijelog svijeta donose jedinstvenu energiju, a među njima se posebno ističu navijačice koje svojom strašću i pojavom postaju medijske zvijezde i simboli podrške svojim reprezentacijama. Od Argentine do Hrvatske, od Kolumbije do debitanata poput Curaçaa, grupna faza prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi pokazala je tko dominira tribinama.

Argentinska strast okrunjena titulom

Ako je suditi po dojmu američke publike, jedna nacija odnijela je pobjedu i prije finala. Prema nedavnoj anketi provedenoj na tri tisuće američkih navijača, upravo su navijačice Argentine proglašene najatraktivnijima na turniru. Rezultat ne iznenađuje s obzirom na to da Argentinke redovito plijene pažnju svojom ljepotom i nesputanom strašću s kojom prate svoju reprezentaciju. Tribine ispunjene plavo-bijelim dresovima svjedoče o dubokoj povezanosti nacije i nogometa, a njihove navijačice postale su globalni fenomen. Još se pamti euforična proslava jedne navijačice u toplesu nakon pobjede u finalu 2022. godine, a ta vatrena energija nastavila se i na ovom prvenstvu. Uz njih, viralni hit postala je i stogodišnja navijačica Lionela Messija, čija je predanost dirnula svijet i pokazala da za ljubav prema reprezentaciji ne postoje granice.

Hrvatski ponos s prepoznatljivim potpisom

Kad se spomenu najpoznatije navijačice svijeta, jedno ime je nezaobilazno - Ivana Knoll. Ona je globalni fenomen još od prvenstva u Rusiji 2018. godine, a svoj status ikone učvrstila je u Katru te sada u Americi. Njezine odjevne kombinacije s motivima crveno-bijelih kvadratića postale su njezin zaštitni znak, privlačeći pažnju svjetskih medija gdje god se pojavi. Na utakmicama grupne faze, poput one u Torontu, Knoll je ponovno bila u centru pažnje, podižući atmosferu i predvodeći pjesmu hrvatskih navijača. Iako je najistaknutija, ona je samo lice brojne vojske hrvatskih navijačica koje svojom ljepotom i energijom doprinose prepoznatljivoj atmosferi. U spomenutoj anketi o najatraktivnijim navijačima, Hrvatska je zauzela visoko šesto mjesto, potvrđujući status koji uživa na svjetskoj sceni.

Balkanski plamen i latinoamerička ljepota

Kolumbijske navijačice odavno su poznate po svojoj atraktivnosti i strastvenom temperamentu, a na ovom prvenstvu u prvi plan su izbile dvije influencerice. Eveli Kardenas i Verónica de la Asunción Soto Román, građevinska inženjerka, postale su internetske senzacije nakon što su njihove fotografije s tribina obišle svijet. Sličnu strast pokazale su i navijačice Bosne i Hercegovine. Njihova vatrena podrška "Zmajevima" redovito je tema svjetskih medija, koji ističu njihovu nevjerojatnu emociju. Posebnu pažnju privukla je Mostarka Marijana Jurić, koja je podržala reprezentacije BiH i Hrvatske noseći haljinu inspiriranu zastavama obiju država, dok je navijačica Emina svojim modnim odabirima zapalila društvene mreže. Njihova podrška, često potpomognuta brojnom dijasporom, smatra se jednom od najstrastvenijih na svijetu.

Debitantska energija koja osvaja svijet

Poseban šarm prvenstvu daju navijači nacija koje po prvi put nastupaju na najvećoj sceni. Za njih je svaki trenutak povijesni, a to se osjeti i na tribinama. Navijači Curaçaa, najmanje države koja se ikad kvalificirala na Svjetsko prvenstvo, donijeli su sa sobom zaraznu karipsku energiju i ples. Prizori njihova slavlja nakon prvog postignutog pogotka njihove reprezentacije postali su viralni, pokazujući čistu radost i ponos. Ništa manje upečatljive nisu bile ni navijačice Cabo Verdea, koje su također privukle pažnju medija atraktivnim izgledom i srčanim navijanjem, dokazujući da i male nacije imaju veliko srce.

Tribine Svjetskog prvenstva pozornica su za sebe. One pričaju priču o jedinstvu, ponosu i strasti koja nadilazi sportske rezultate. Jedinstvena mješavina sporta, kulture i strasti čini ovaj turnir globalnim spektaklom u kojem navijačice igraju jednu od glavnih uloga.