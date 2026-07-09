Tragično preminuo bivši nogometaš: Igrao je za reprezentaciju, a bio i gradonačelnik

U 45. godini života tragično je preminuo bivši rumunjski nogometaš Gabriel Muresan. 44-godišnji Muresan utopio se dok je plivao u jezeru.

Muresan je tri puta bio prvak Rumunjske s Clujem u razmaku od 2008. do 2012. Za taj klub je igrao najduže u svojoj karijeri. Upisao je 176 nastupa i zabio 20 golova. Igrao je i Ligu prvaka u kojoj je upisao 13 nastupa. Bio je i rumunjski reprezentativca. Za nacionalnu selekciju zemlje s Karpata upisao je osam nastupa.

Karijeru je završio 2017. u Ardealulu iz Tirgu Muresa. U trenutku smrti bio je i gradonačelnik grada Apolda u Transilvaniji. Na vlasti je od 2020. godine, a prije dvije godine je velikom većinom izabran za drugi mandat. No, sredinom tjedna dogodila se tragedija kada su ga vatrogasci izvukli iz obližnjeg jezera. Hitno je prevezen u lokalnu bolnicu, no liječnici ga nisu uspjeli oživjeti.

Općina Apolda objavila je: "Danas svi osjećamo veliku bol. Izražavamo duboku tugu zbog vijesti o smrti Gabija Muresana, gradonačelnika i predanog službenika naše zajednice. U ovim trenucima teške kušnje upućujemo iskrenu sućut ožalošćenoj obitelji te svima koji su ga poznavali i cijenili. Naša će zajednica čuvati uspomenu na njega i biti zahvalna za sve što je učinio za ljude i za općinu Apold.”