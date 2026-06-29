FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RASPAD SISTEMA /

Egzodus u redovima švicarskog prvaka: Dinamo će na oslabljeni Thun?

Egzodus u redovima švicarskog prvaka: Dinamo će na oslabljeni Thun?
×
Foto: Livio Baeriswyl/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia

Utakmica Dinama i Thuna na rasporedu je za 21. srpnja u 20 sati

29.6.2026.
11:00
Sportski.net
Livio Baeriswyl/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo 21. srpnja igra prvu od dvije kvalifikacijske utakmice drugog pretkola Lige prvaka. Protivnik je Thun, koji je iznenadio sve i postao prvak Švicarske ispred Basela, St. Gallena i ostalih velikana, i to u istoj sezoni u kojoj je ušao u prvu ligu.

No, izgleda da će Modri ipak imati lakši posao nego što su očekivali. Klupu Thuna već je napustio tvorac čuda Mauro Lustrinelli, koji je preuzeo Union Berlin, a švicarskog prvaka napustit će i cijeli kostur momčadi.

Stup veznog reda Leonardo Bertone odlazi u Luzern, Kastriot Imeri vraća se s posudbe u Young Boys, a klub bi mogli napustiti i Elmin Rastoder te Franz-Ethan Meichtry. Za Rastodera, koji je prošle sezone postigao 15 pogodaka, ozbiljno je zagrizao grčki Panathinaikos, dok je Meichtry na radaru Genoe.

Iako u Thunu rade i na pojačanjima, odlazak ta dva igrača znatno bi oslabio momčad uoči sraza s Dinamom, koji će za međusobne utakmice na raspolaganju imati sve ključne igrače osim suspendiranog Luke Stojkovića te, najvjerojatnije, Dominika Livakovića, koji se, barem privremeno, izgledno vraća u Tursku.

DinamoThunLiga Prvaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike