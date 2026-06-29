Egzodus u redovima švicarskog prvaka: Dinamo će na oslabljeni Thun?

Dinamo 21. srpnja igra prvu od dvije kvalifikacijske utakmice drugog pretkola Lige prvaka. Protivnik je Thun, koji je iznenadio sve i postao prvak Švicarske ispred Basela, St. Gallena i ostalih velikana, i to u istoj sezoni u kojoj je ušao u prvu ligu.

No, izgleda da će Modri ipak imati lakši posao nego što su očekivali. Klupu Thuna već je napustio tvorac čuda Mauro Lustrinelli, koji je preuzeo Union Berlin, a švicarskog prvaka napustit će i cijeli kostur momčadi.

Stup veznog reda Leonardo Bertone odlazi u Luzern, Kastriot Imeri vraća se s posudbe u Young Boys, a klub bi mogli napustiti i Elmin Rastoder te Franz-Ethan Meichtry. Za Rastodera, koji je prošle sezone postigao 15 pogodaka, ozbiljno je zagrizao grčki Panathinaikos, dok je Meichtry na radaru Genoe.

Iako u Thunu rade i na pojačanjima, odlazak ta dva igrača znatno bi oslabio momčad uoči sraza s Dinamom, koji će za međusobne utakmice na raspolaganju imati sve ključne igrače osim suspendiranog Luke Stojkovića te, najvjerojatnije, Dominika Livakovića, koji se, barem privremeno, izgledno vraća u Tursku.