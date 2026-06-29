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Navijači stali u obranu Livaje: 'Pokušavaju ga otjerati kao Perišića'

Navijači stali u obranu Livaje: 'Pokušavaju ga otjerati kao Perišića'
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U pet godina u Hajduku Livaja je upisao 104 pogotka i 50 asistencija, a osvojio je dva Rabuzinova sunca

29.6.2026.
9:13
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
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Ne smiruju se reakcije na protjerivanje Marka Livaje s priprema Hajduka u Sloveniji. Kapetan 'Bijelih' pripreme je napustio zbog odbijanja prihvaćanja kazne nakon kršenja klupskog disciplinskog pravilnika.

Iako su reakcije podijeljene, ipak je više onih koji je stalo u obranu kapetana.

"Svima je doša kraj u Hajduku, pa će doći i Upravi i udruzi (op. a. Naš Hajduk). Sramite se", "Već lani se vidjelo i znalo da Livaju pokušavaju otjerati kad ga je kao nekog klinca uvodio u igru zadnjih 20-30 minuta! Isti model je bio i Perišić(samo drugi GG),Rebić...", "Bez komentara. Red, rad i disciplina svugdje funkcioniraju osim u Hajduku, jer ih nema", "Fala ku**u, od Hajduka najviše on radi pr*iju", "Najdraži igrač kojeg sam gledao u klubu, ali nitko nije veći od kluba", "Treba Garciu potjerat odakle je i došao, ML10 je ćaća za njih sve tamo", napisali su neki, dok su drugi čak imali smisla za humor: "Marko, razumijem te. I meni je danas pukao film na ovim vrućinama."

Treba vidjeti što će sada dalje biti s Livajom, ali ne treba isključiti ni mogućnost odlaska. Već se neko vrijeme šuška o tome, a bivši reprezentativac navodno ima ponude iz Italije. Najviše se razgovaralo o njegovu odlasku nakon dolaska Gonzala Garcije, budući da Hajdukov broj 10 i urugvajski stručnjak nisu "kliknuli".

Podsjetimo, Livaja je u Hajduk došao 2021. te je od tada odigrao 202 utakmice, u kojima je upisao 104 pogotka i 50 asistencija. U pet godina u Hajduku Livaja je osvojio dva Rabuzinova sunca, a ugovor mu traje do 2027., pa je moguće da Hajduk na svom kapetanu čak i zaradi.

HajdukMarko Livaja
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