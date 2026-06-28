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KRŠENJE PRAVILA /

Novi potres na Poljudu! Garcia potjerao Livaju s priprema: 'Hajduk je na prvom mjestu!'

Novi potres na Poljudu! Garcia potjerao Livaju s priprema: 'Hajduk je na prvom mjestu!'
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

'Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk'

28.6.2026.
22:38
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
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Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split, objavio je Hajduk.

"Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama.

Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom - Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek.

O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravovremeno", piše u objavi. 

Marko LivajaHajdukPripreme
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